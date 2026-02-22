Centros comerciales operan con normalidad en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres tras los hechos violentos en la entidad por la muerte de Rubén "N", El Mencho.

Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades”, detalló

Las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población, afirmó el Gabinete de Seguridad.

Bancos fueron dañados

El Gabinete también informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

“Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades”, señaló.

Militares reforzarán seguridad en Jalisco

La Secretaría de la Defensa informó que se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

“Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México”, destacó.

