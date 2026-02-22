Reconoce García Harfuch a Ejército Mexicano y Fuerza Aérea por operativo contra “El Mencho”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se sumó a las reacciones oficiales luego del comunicado difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el operativo ejecutado en Tapalpa.

Minutos después de la publicación institucional en la plataforma X, el funcionario federal expresó:

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”, al tiempo que retomó el comunicado oficial de la Defensa.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO.

La acción fue planeada y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de lograr la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Enfrentamiento armado y saldo oficial

Durante la operación, personal militar fue atacado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que repelieron la agresión en defensa de su integridad.

El saldo reportado por la Defensa es el siguiente...

Cuatro integrantes del grupo delictivo fallecieron en el lugar.

Tres más resultaron heridos de gravedad y murieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México, entre ellos Rubén “N”, alias “El Mencho”.

Dos presuntos integrantes adicionales fueron detenidos.

La autoridad federal precisó que las actividades periciales e identificación legal estarán a cargo de las instancias correspondientes.

La autoridad federal precisó que las actividades periciales e identificación legal estarán a cargo de las instancias correspondientes. Fotógrafo Especial

Aseguramiento de armamento de alto poder

Durante el operativo fueron asegurados vehículos blindados y armamento de alto impacto, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, lo que evidencia el nivel de poder de fuego del grupo criminal.

En la acción resultaron tres elementos del Ejército heridos, quienes fueron trasladados a instalaciones sanitarias en la Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia.

Cooperación bilateral con Estados Unidos

La Defensa informó que, en el marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de ese país, fortaleciendo los trabajos de inteligencia previos al operativo.

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad nacional, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

asc