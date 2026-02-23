Cuerpo de 'El Mencho' fue identificado genéticamente: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como uno de los tres cuerpos que fueron trasladados a la Ciudad de México por fuerzas federales tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que tenía como objetivo la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR indicó que tras el trabajo pericial por parte de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) el cuerpo del cártel de Jalisco fue identificado genéticamente y agregó que se le realizaró la necropsia de ley que ordenó el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En tanto, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial se trasladó al poblado de Tapalpa, Jalisco, exactamente hasta las cabañas en las que se escondía El Mencho y en donde ocurrió el primer enfrentamiento en el que ocho miembros del cártel de Jalisco murieron y dos militares resultaron heridos, a fin de realizar las labores de levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de los miembros del círculo de seguridad del líder criminal.

FGR abre 57 carpetas de investigación por narcobloqueos

La Fiscalía General de la República abrió 57 carpetas de investigación tras los narcobloqueos, quema de vehículos, gasolineras y comercios que ocurrieron en 14 estados del país en respuesta del cártel de Jalisco al operativo en el que fue detenido El Mencho, quien falleció en el traslado para recibir atención médica tras resultar gravemente herido en un segundo enfrentamiento con fuerzas federales cuando intentaba huir del operativo.

Precisó que 37 carpetas de investigación se abrieron por los hechos ocurridos en Jalisco, en donde Hugo 'N', El Tuli, movilizó a los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en reacción al operativo contra El Mencho y quien incluso ofreció 20 mil pesos de recompensa por cada militar que mataran.

La FGR informó que continúa con las diligencias derivado de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de los hechos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

Armamento y dos miembros del CJNG, en manos de FGR

Derivado del operativo en el que El Mencho fue detenido y murió tras resultar gravemente herido durante el enfrentamiento para evitar su captura, fuerzas federales pusieron a disposición de las autoridades el armamento que fue asegurado al grupo criminal, entre ellos lanzagranadas y un fusil Barret.

En el primer enfrentamiento con el círculo de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes fueron abatidos ocho sicarios y se aseguraron 7 armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, cartuchos y cargadores, de acuerdo con el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum detalló el operativo en contra de El Mencho.

En tanto, tras el segundo enfrentamiento, cuando El Mencho intentaba huir, las autoridades decomisaron tres armas largas, dos armas cortas, un lanzacohetes, granadas y cartuchos útiles. Todo ese armamento decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Además, las fuerzas federales detuvieron en este operativo a dos integrantes del cártel que tenían la función de proteger a El Mencho, y quienes declaran ante las autoridades, las cuales determinarán su situación jurídica.

