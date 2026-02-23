Ejército Mexicano, orgullo de nuestra nación: Ariadna Montiel

Después de los acontecimientos registrados el fin de semana en Jalisco, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se refirió al trabajo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al mando del general RicardoTrevillaTrejo.

En este sentido, la funcionaria federal aplaudió la operación realizada por los elementos castrenses que llevaron a la localización y captura en primera instancia del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Bajo esta premisa, Montiel Reyes mencionó que el Ejército Mexicano, es una muestra de orgullo de nuestra nación por su tenacidad, valor y profesionalismo que se traducen en amor al pueblo de México y a su país.

A nuestros compañeros del Ejército Mexicano, encabezados por el general RicardoTrevillaTrejo, sepan que son el orgullo de nuestra Nación por su tenacidad, valor y profesionalismo, pero sobre todo por su gran amor por México”, refirió.

Aprovechando el espacio en redes sociales, desde donde emitió sus comentarios, la titular del Bienestar también reconoció el liderazgo de la presidenta Sheinbaum y el trabajo al frente del país con el único fin de construir la paz.

El más alto reconocimiento y apoyo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por trabajar todos los días en la construcción de la paz”, expuso.

Por último Ariadna Montiel envió un mensaje de consuelo a las familias de los elementos de la Guardia Nacional (GN) caídos en su deber, reiterando el respeto y admiración al trabajo de las Fuerzas Armadas.

Abrazamos con respeto y solidaridad a las familias de los soldados caídos en cumplimiento de su deber”, apuntó.

fdm