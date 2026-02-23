Abaten a 'El Tuli', hombre de confianza de 'El Mencho'; ofrecía 20 mil por cada militar muerto

Además de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fuerzas federales abatieron a Hugo 'H', apodado El Tuli, principal persona de confianza del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, coordinaba los bloqueos en el estado por parte de dicho grupo criminal en reacción a las acciones de las autoridades.

El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, reveló que las acciones violentas por parte del CJNG fueron ordenadas por El Tuli, quien también era operador logístico financiero de dicho grupo criminal y quien desde El Grullo coordinó la respuesta ante el operativo en el que El Mencho resultó herido y falleció cuando era trasladado en helicóptero para recibir atención médica.

Cuartoscuro

Trevilla Trejo detalló que tras trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a El Tuli en El Grullo hasta donde se trasladó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la brigada de fusileros paracaidistas y se suscitó un enfrentamiento luego de que el hombre de confianza de El Mencho agrediera a los militares en su intento por huir.

Sin embargo, al repeler la agresión las fuerzas federales lo abatieron mientras buscaba escapar a bordo de un vehículo. Tras la inspección a la unidad, las autoridades le decomisaron un arma larga, un arma corta, 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, cartuchos y cargadores.

Cuartoscuro

El Tuli ofreció 20 mil pesos por cada militar muerto

Hugo 'H', El Tuli, fue el responsable de la respuesta violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al operativo del Ejército y la Guardia Nacional para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, luego de que fuera localizado el lugar en el que se escondía el líder criminal tras haberse reunido con una pareja sentimental.

Desde El Grullo, Jalisco, El Tuli movilizó a los integrantes del cártel para que realizaran los narcobloqueos en el estado, que incluyeron la quema de vehículos y camiones, hasta una gasolinera y negocios, y además ofreció recompensa por cada militar muerto.

Cuartoscuro

"Desde ahí, él estaba coordinando bloqueos a las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin negocios, a instalaciones del gobierno", dijo el general Ricargo Trevilla Trejo.

El titular de la Defensa reveló que además El Tuli le puso precio a militares, ya que a los sicarios del cártel de Jalisco les ofreció pagarles 20 mil pesos por cada elemento del Ejército que mataran.

Cuartoscuro

CJNG realizó bloqueos en 11 estados

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron 85 bloqueos en 11 estados del país tras la caída de El Mencho, y fue en Jalisco en el que se concentró el mayor número con 18 y en total hubo 70 detenidos en siete estados por ataques a las vías de comunicación.

"Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios", comentó García Harfuch.

Narcobloqueos tras operativo contra 'El Mencho' Cuartoscuro

"La mayoría de los bloqueos, el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos", destacó.

El secretario de Seguridad dijo que en otros estados se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, y no existe reporte de incidentes adicionales.

Reproducir

vjcm