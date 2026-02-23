IMSS pone en marcha nueva infraestructura para trasplantes

Con la meta de realizar 90 trasplantes durante 2026, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, inauguró la nueva Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

Considerada una de las más importantes para la atención oncológica del país, cuenta con infraestructura de última generación que cumple estándares internacionales de calidad y seguridad.

Dispone de ocho cubículos para trasplantes autólogos y alogénicos, áreas de preparación de medicamentos, estaciones de enfermería y sistemas de aire con clasificación ISO 5, 6, 7 y 8, “que garantizan condiciones de máxima asepsia".

La unidad se ubica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Cortesía

Durante el acto, donde estuvo presente la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, el titular del Seguro Social, destacó que la renovación fue necesaria para reactivar el programa de trasplantes en esta área, mediante la actualización de normas, infraestructura y equipamiento.

Esta área prácticamente ya no estaba realizando trasplantes, por eso se hizo una inversión y se actualizaron las normas y las instalaciones”, señaló.

Por tanto, Zoé Robledo indicó que la nueva unidad se suma a la meta nacional de trasplantes, “para llegar a 90 en este hospital durante 2026”.

Cabe señalar que con una inversión superior a los 80 millones de pesos, además de la Unidad de Trasplante, se inauguraron las Unidades de Terapia de Infusión, Colocación y Mantenimiento de Catéter; de Oftalmología, Cabeza y Cuello; de Trasplante de Células Hematopoyéticas, y la rehabilitación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos.

fdm