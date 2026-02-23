Visitantes quedan varados en Zoológico Guadalajara por bloqueos tras operativo contra 'El Mencho'

Derivado de los acontecimientos violentos registrados este domingo 22 de febrero por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el Zoológico Guadalajara se vio en la necesidad de resguardar a más de mil visitantes que se encontraban en el interior del parque, provenientes de diferentes estados de la República Mexicana como: Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán.

A los grupos de excursión se les permite ingresar al Zoológico Guadalajara antes de la apertura general, por lo que ya estaban adentro cuando comenzaron las quemas y los bloqueos en la ciudad.

Imagen de bloqueos en Jalisco tras ser abatido 'El Mencho'. AFP

"Aún cuando las puertas y taquillas del Zoológico Guadalajara se cerraron al público en general en el momento en que se activó el código rojo en el estado, a todas estas personas que ya habían ingresado, se les permitió permanecer en las instalaciones para evitar exponerlas a algún riesgo al cerrar las instalaciones y obligarlas a evacuar.

"Este grupo de personas permaneció en el interior del zoológico durante el horario habitual del parque. Al cierre de las instalaciones, estos visitantes expresaron la necesidad de permanecer en el zoológico debido a la incertidumbre sobre lo que podrían encontrar en las carreteras", informó.

La respuesta del CJNG consistió en quema de vehículos y bloqueos en zonas de Jalisco. Reuters

El Zoológico Guadalajara destacó que estos visitantes foráneos están siendo atendidos y permanecen dentro del estacionamiento del parque, "en los autobuses que venían y en los que ya tenían planeado dormir durante sus trayectos, así como cubriendo necesidades específicas, ya que entre ellos se encuentran personas de todas las edades, desde bebés de brazos hasta personas adultas mayores".

Indicó que están en coordinación y cuentan con todo el apoyo de las autoridades municipales de Guadalajara y del gobierno del estado de Jalisco, para resguardarlos de manera segura dentro de las instalaciones.

La muerte del líder del CJNG detonó bloqueos e incendios en distintos puntos del país, principalmente en Jalisco. AFP

“Se cuenta con servicios médicos municipales y de la Cruz Roja, además de Protección Civil y del DIF Guadalajara; las personas han recibido atención médica, cobijas, agua, acceso a alimentos, fórmula láctea, leche y pañales”, señaló.

Los visitantes pernoctaron el domingo dentro de sus unidades de transporte, ya que el parque no cuenta con instalaciones específicas para albergarlos, y siempre están bajo resguardado de la policía municipal de Guadalajara y Metropolitana, así como por el personal de seguridad del Zoológico Guadalajara, esperando que las condiciones de seguridad les permitan regresar a sus ciudades de origen este lunes 23 de febrero, día en que las instalaciones permanecen cerradas al público.

vjcm