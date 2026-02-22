El 22 de febrero, la fecha que une a "El Chapo" y "El Mencho"

Con 12 años exactos de diferencia, y por mera coincidencia, el 22 de febrero se convirtió en una fecha que une a Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cabeza operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hace 12 años, el 22 de febrero de 2014, la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto anunciaba el golpe más significativo en contra del narcotráfico, a nivel mundial, con la recaptura de Guzmán Loera, quien llevaba 13 años prófugo tras su fuga del penal federal de Puente Grande, Jalisco, realizada en 2001.

La Operación Gárgola, realizada con el intercambio de información con agencias de Estado Unidos, llevó a personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), al departamento 401 del condominio Miramar, ubicado en el malecón de Mazatlán, Sinaloa.

A las 6:40 hora de ese sábado 22 de febrero de 2014, “El Chapo” Guzmán estaba acompañado por su esposa, Emma Coronel y sus dos hijas, lo que llevó a que la detención se realizara sin efectuar un solo disparo.

Guzmán Loera fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, de donde se fugó en julio de 2015, en una acción calificada como “cinematográfica”, por medio de un túnel de 1.5 kilómetros de longitud.

Luego de 12 años exactos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum da otro de los golpes más importantes en contra del narcotráfico, pero, en este caso, no fue posible la detención con vida del principal objetivo.

