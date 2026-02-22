Iglesia pide a mexicanos unidad y fraternidad en estos momentos

La Conferencia del Episcopado expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados este domingo, luego del operativo donde murió “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Iglesia católica pidió unidad y fraternidad en estos momentos.

“En medio de los momentos de violencia que vivimos en algunas regiones del país el día de hoy, como Episcopado Mexicano, queremos hacernos cercanos a cada familia, parroquia y comunidad, acompañándolos con nuestra oración y cercanía fraterna.

“Que Santa María de Guadalupe, Madre y Reina de la Paz, nos cubra con su manto y nos ayude a permanecer firmes en la fe, solidarios entre nosotros y comprometidos en la construcción de paz”, señaló.

La Iglesia católica hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con prudencia y fortalecer la oración por la paz.

A través de un pronunciamiento dirigido a la población, los obispos de México expresaron cercanía con las familias y comunidades afectadas y exhortaron a las familias a reforzar las medidas de protección personal y comunitaria.

El CEM sugirió a la población protegerse en sus hogares y evitar los traslados en lugares que puedan representar un riesgo.

Además de atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades civiles, con el fin de salvaguardar su integridad.

