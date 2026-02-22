INE suspende servicio en módulos de Jalisco y Nayarit

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, ante los bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos registrados este domingo en distintas regiones del país, determinó cerrar de manera preventiva sus Módulos de Atención Ciudadana en Jalisco y Nayarit.

A partir del lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso, se suspenden tanto los módulos itinerantes como los fijos en ambas entidades, y el personal trabajará en modalidad a distancia.

En el resto de las entidades donde se registró violencia, las delegaciones evaluarán, junto con autoridades de seguridad, posibles cierres parciales.

El INE señaló que la medida busca salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acude a realizar trámites de la Credencial para Votar, así como de su personal.

Indicó que mantiene comunicación con autoridades estatales y federales y que la suspensión es temporal, hasta que existan condiciones de seguridad para reanudar actividades.

Suspenden clases

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la cancelación de las clases presenciales en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero en dicho estado.

La suspensión se suma a otras acciones adoptadas por el gobierno estatal, las cuales incluyen la restricción temporal del transporte público y la cancelación de eventos masivos, todo como medidas de prevención ante los riesgos de movilidad y posibles actos delictivos.

