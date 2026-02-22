Beca Rita Cetina registro marzo 2026

La Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles escolares beneficiará a 12 millones de estudiantes de primaria, quienes recibirán un pago único anual de 2 mil 500 pesos para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 en todo el territorio nacional.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que por primera vez en la historia del país, esta beca estará disponible del 2 al 19 de marzo en el portal oficial becaritacetina.gob.mx.

Informó que para realizar el registro los padres o tutores deberán proporcionar lo siguiente:

- Clave Única de Registro de Población (CURP)

-Número de teléfono celular

-Correo electrónico

-Identificación oficial

-Comprobante de domicilio

-CURP del alumno

-Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel al que pertenece

Mario Delgado Carrillo afirmó que con este recurso económico se garantiza que los estudiantes cuenten con materiales completos, uniformes dignos y las herramientas necesarias para su adecuado aprovechamiento académico durante todo el año.

Subrayó que el objetivo es “que ninguna niña o niño enfrente obstáculos económicos que limiten su derecho a la educación, y reiteró que invertir en la educación básica es invertir en el presente y el futuro de México”.

El titular de la SEP, convocó a las comunidades escolares a cumplir con los requisitos y respetar los plazos establecidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), a fin de asegurar la entrega oportuna de este importante apoyo.

Por otra parte el CNBB, Julio León Trujillo informó que, como parte de la estrategia nacional de difusión de la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, se están realizando las asambleas informativas en todo el país con el propósito de orientar a madres, padres y tutores sobre el proceso de registro y los beneficios del programa.

Avanza con éxito pago de Beca Rita Cetina: Mario Delgado

Por Laura Toribio

El pasado 19 de febrero, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que avanza con éxito el pago del bimestre enero-febrero de la Beca Rita Cetina; destacó que desde el 16 de febrero ya se ha realizado el depósito de mil 900 pesos a estudiantes de continuidad de preescolar, primaria y secundaria cuyos apellidos inician con las letras de la A a la F.

El titular de la SEP detalló que este miércoles 19 de febrero corresponde el pago a las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra G. Asimismo, precisó que el 20 de febrero recibirán el apoyo quienes tengan apellidos que comiencen con H, I, J, K y L; el 23 de febrero, la letra M; el 24, las letras N, Ñ, O, P y Q; el 25, la letra R; el 26, la letra S; y el 27 de febrero, las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Delgado Carrillo destacó que en 2025 la Beca Rita Cetina benefició a 5.6 millones de estudiantes y que, tan solo en enero de este año, se entregaron un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y familias de alumnas y alumnos de secundaria. Añadió que las familias con más de un estudiante de secundaria inscrito reciben un apoyo adicional de 700 pesos por cada alumno.

El secretario informó también que del 16 al 27 de febrero se encuentra abierto el registro en línea para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, dirigida a estudiantes que aún no cuentan con este apoyo, e invitó a realizar el trámite en tiempo y forma.

jcp