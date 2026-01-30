Megacorte de agua en Tamaulipas afectará más de 120 colonias; estas serán las zonas afectadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Sur de Tamaulipas anunció que el próximo sábado 31 de enero se llevará a cabo un corte de agua que afectará a decenas de sectores en Tampico y Ciudad Madero debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial del organismo operador, las maniobras se realizarán en la planta potabilizadora Altavista. Esta infraestructura es vital para la zona sur de Tamaulipas, y los trabajos están orientados a garantizar la eficiencia del suministro y la calidad del recurso hídrico para los usuarios de la zona conurbada.

Horarios de la suspensión

La interrupción del servicio comenzará formalmente a las 20:00 horas del sábado 31 de enero. Las autoridades estatales y el organismo técnico informaron que el restablecimiento será paulatino, iniciando a partir de las 10:00 horas del domingo 1 de febrero.

Colonias afectadas en Tampico

En el municipio de Tampico, la lista incluye sectores de alta densidad poblacional y actividad comercial. Entre las colonias que registrarán el corte se encuentran:

Zona Centro

Petrolera

Tamaulipas

Guadalupe Victoria

Águila

Cascajal

Del Pueblo

Isleta Pérez

Smith

Melchor Ocampo

Colonias afectadas en Ciudad Madero

Unidad Nacional

Primero de Mayo

Obrera

Vicente Guerrero

Lázaro Cárdenas

La Barra

Ampliación Unidad Nacional

Los Cedros

Los Pinos

Arboledas

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la magnitud de la suspensión, Comapa Sur exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias, como el almacenamiento de agua en recipientes limpios y el uso racional del líquido durante las horas previas al corte. Se recomienda evitar el uso de lavadoras o el riego de áreas verdes durante la ventana de mantenimiento para optimizar las reservas domiciliarias.

Los trabajos en la planta Altavista forman parte del programa de modernización de la infraestructura hidráulica que busca reducir las fugas y mejorar la presión en los puntos críticos de la red de distribución.

