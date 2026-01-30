Más de diez lesionados tras explosión de cohetes en panteón de Ciudad Victoria

Este mediodía, más de diez personas resultaron lesionadas al interior del Panteón Privado Jardines del Reencuentro, ubicado sobre el libramiento Naciones Unidas, entre las carreteras federales 101 Victoria-Matamoros y 85 Victoria-Monterrey. El incidente ocurrió cuando un grupo de menores detonó cohetes durante un sepelio, lo que provocó una explosión que alcanzó a varios asistentes.

De acuerdo con las primeras versiones, los niños portaban decenas de cohetes y al encender algunos de ellos las chispas se esparcieron sobre un recipiente donde se almacenaba pólvora, lo que generó una detonación de gran magnitud.

Explosión de cohetes en un sepelio en Victoria dejó más de diez lesionados y generó investigaciones oficiales Especial

Lesionados y atención médica

El titular de Protección Civil municipal, Libio Flores, encabezó la emergencia y confirmó que entre los afectados se encontraban tanto adultos como menores de edad. Al menos una decena de personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras tuvieron que ser trasladadas a clínicas cercanas debido a la gravedad de sus lesiones.

Los reportes médicos preliminares señalan que algunos de los heridos sufrieron quemaduras y desgarramiento de extremidades, lo que evidencia la fuerza de la explosión y el riesgo que representa el manejo inadecuado de pirotecnia en espacios públicos.

Investigaciones en curso

Las autoridades correspondientes iniciaron investigaciones para determinar las causas y los responsables del accidente. Uno de los puntos clave será esclarecer si la empresa funeraria autorizó el uso de pólvora durante el sepelio.

Cabe destacar que el panteón privado es propiedad del exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, lo que ha generado mayor atención pública sobre el caso.

El uso de cohetes y pólvora en ceremonias religiosas y funerarias es una práctica común en diversas regiones de México, aunque con frecuencia se realizan sin medidas de seguridad adecuadas.