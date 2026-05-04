Matan a Luis Ángel, de 8 años, por una deuda ajena; detienen a 3 por el crimen

Luis Ángel, de ocho años de edad, fue asesinado a balazos a las puertas de su domicilio por una presunta deuda económica que un familiar mantenía con una banda de sicarios.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Ni el operativo Pacto por la paz de Juchitán, que involucra a agentes estatales y federales, anunciado el 15 de abril pasado por el gobernador Salomón Jara, ha logrado reducir los homicidios, la inseguridad y la zozobra que se vive en ese municipio zapoteco.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen sucedió en la calle Gustavo Pineda, en la colonia Lorenza Santiago, alrededor de las 23:00 horas del domingo, cuando el agresor acudió a la vivienda del deudor y, para amedrentarlo, disparó contra la vivienda, hiriendo al niño y a una persona adulta.

Varios niños que se encontraban afuera de la vivienda presenciaron el crimen. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para acordonar la zona.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordinó un operativo que resultó en la captura de tres personas por su presunta responsabilidad en la agresión armada donde falleció Luis Ángel.

Entre los detenidos se encuentra A. M. V., de 20 años, Gallo huiini, un objetivo prioritario debido a su vinculación con delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso y sicariato. Además de J. D. J. R., El Pitun, de 23 años, así como un adolescente de 17 años.

En fechas recientes, la Fiscalía reconoció que Juchitán de Zaragoza ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos y extorsión, y el segundo en narcomenudeo.

También ocupa el quinto lugar entre las 88 ciudades de México con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante enero de 2026.