Evelyn Salgado anuncia programa de Jornadas Alarconianas 2026 en Taxco

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La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció el programa de la edición número 39 de las Jornadas Alarconianas 2026, que se celebrarán del 16 al 23 de mayo en el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón.

Se detalló que la cartelera incluye aproximadamente 60 actividades entre talleres, obras de teatro y conciertos musicales, que se realizarán en escenarios como la Plaza Borda, la Plazuela de la Veracruz y Casa Borda.

El programa incluye funciones teatrales a comunidades como Potrero, San Juan de Dios y Acamixtla, ampliando de esta forma el acceso a la cultura entre los guerrerenses y sus visitantes.

En una transmisión, Salgado Pineda estuvo acompañada por la secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, en la que se destacó que el festival se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad artística y cultural.

“Estas jornadas son un punto de encuentro, un espacio donde se reconoce el talento, se construye comunidad y donde Guerrero se expresa con toda su fuerza creativa; por eso la invitación es abierta, vengan a Taxco”, dijo la gobernadora.

Como parte las jornadas, se entregará el Premio Nacional de Dramaturgia “Juan Ruiz de Alarcón” a la dramaturga Silvia A. Peláez, originaria de Cuernavaca, Morelos.

El domingo 17 de mayo se realizará una jornada dedicada al público infantil, con la presentación de “Cirko de bolsillo”, que incluye actividades de circo y clown, impulsado por el programa Alas y Raíces.

Se contempla la realización de talleres, actividades académicas y la quinta edición del Congreso de Teatro Guerrerense, iniciativa impulsada por la gobernadora. Salgado Pineda.