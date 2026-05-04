“El Alex”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, es detenido en Colombia

Jorge Espinoza Peña, alias “El Alex”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, fue detenido por la Policía Nacional de Colombia, durante un operativo coordinado con la Fiscalía de este país y el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Autoridades del país sudamericano confirmaron que la captura se realizó con fines de extradición, en el marco de una orden por parte de una Corte federal de Nueva York, bajo los cargos de tráfico de fentanilo y conspiración criminal.

Espinoza Peña es señalado, dentro de esas investigaciones, como presunto enlace logístico y financiero del grupo delictivo encabezado por los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, como integrante de una red internacional de distribución de drogas.

Las investigaciones establecen que “El Alex”, cuya orden de extradición se emitió en septiembre de 2025 se encontraba en Colombia para evadir los operativos realizados por autoridades mexicanas en Sinaloa.

Además, el detenido participó en el tráfico y comercialización de fentanilo, en Estados Unidos, lo que llevó a la crisis sanitaria por el consumo de esa sustancia, por lo que su captura se consideró un impacto en la operación del Cartel de Sinaloa.

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JCS