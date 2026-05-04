“El Jardinero” es vinculado a proceso

Audias “N”, alias “El Jardinero”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y heredero del liderazgo de esta organización tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, fue vinculado a proceso por parte de un Juez Federal de Control

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución judicial se tomó a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El organismo autónomo indicó que se presentaron datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Flores Silva, por su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Además de la vinculación, el Juez Federal de Control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en contra de “El Jardinero”, la que se cumplirá en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

También se concedió un plazo de dos meses al MPF para que presente la investigación complementaria, en contra de “El Jardinero”, por sus actividades al interior del CJNG.

“El Jardinero” fue detenido en el estado de Nayarit, durante un operativo realizado por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), el pasado 27 de abril.

jcp