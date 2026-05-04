Alfonso Durazo fomenta capacitación médica con mil becas gratuitas en Sonora

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció la entrega de mil becas gratuitas dirigidas a personal médico del sector público, como parte de un programa de capacitación especializado.

El mandatario estatal explicó que esta estrategia busca mejorar la atención a la población mediante la actualización profesional de médicos que laboran en instituciones públicas, a través de un programa académico diseñado en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, campus Hermosillo, y con el respaldo financiero de BBVA.

Detalló que el programa se financia con un donativo de 10 millones de pesos por parte de BBVA, así como una aportación en especie del Tecnológico de Monterrey equivalente a 20 millones de pesos, lo que permite cubrir el costo total del curso, estimado en aproximadamente 30 mil pesos por participante.

“Este tipo de capacitación en el mercado tiene un valor importante, pero será completamente gratuita, ya que el objetivo es mejorar las formas de atención a los usuarios de los servicios públicos de salud”, señaló Durazo.

Por su parte, el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía, indicó que el programa está enfocado en fortalecer el primer nivel de atención, con contenidos relacionados con nutrición, bienestar, salud mental, prevención y detección oportuna de enfermedades, así como el desarrollo de habilidades digitales aplicadas a la salud.

El plan de estudios contempla 18 cursos impartidos por la Escuela de Medicina de TecSalud, que en conjunto suman 800 horas de formación y serán desarrollados por 65 especialistas del Tecnológico de Monterrey. La capacitación se llevará a cabo en modalidad mixta, con sesiones virtuales y presenciales, para facilitar el acceso del personal médico en toda la entidad.

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