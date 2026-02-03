Matan a exsíndica de Tapilula, Chiapas; detienen a su nuera

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de una mujer como presunta responsable del homicidio de Epifanía “N”, quien se desempeñó como síndica del municipio de Tapilula.

De acuerdo con el comunicado oficial, la captura se realizó en un operativo conjunto entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de las investigaciones para esclarecer el caso. La persona detenida fue identificada como Shamilee “N”, a quien se le aseguró un arma de fuego.

Según las indagatorias preliminares, la presunta responsable era nuera de la víctima y el homicidio se habría derivado de una discusión de carácter familiar. La autoridad señaló que las investigaciones continúan para determinar con precisión las circunstancias del hecho y la responsabilidad legal correspondiente.

Asesinato habría sido tras discusión

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de Epifanía "N", quien fue síndica de Tapilula en el periodo 2021-2024, fue encontrado con heridas de bala al interior de su domicilio, ubicado en el norte de Chiapas.

Shamilee "N" habría tenido una discusión con la exfuncionaria municipal y posteriormente le disparó con el arma de fuego, quitándole la vida en el lugar de la agresión.

Personas en redes sociales aseguraron que Shamilee "N" era maltratada por la familia de su pareja, lo que habría motivado el violento ataque.

¿Cuáles son las penas por homicidio en Chiapas?

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Chiapas, el delito de homicidio se sanciona, en términos generales, con penas de prisión que van de 8 a 20 años, además de multa y la reparación del daño.

La legislación estatal contempla agravantes que pueden aumentar la sanción, entre ellas cuando el homicidio se comete con ventaja, traición, alevosía, premeditación, o cuando existe una relación familiar o de confianza entre la víctima y la persona responsable. En estos supuestos, la pena puede incrementarse de forma considerable.

Asimismo, cuando el homicidio se investiga bajo una perspectiva de género, la autoridad ministerial debe analizar si existen elementos para reclasificar el delito como feminicidio, figura que en Chiapas contempla penas más severas, que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión, según las circunstancias acreditadas en la investigación.

La Fiscalía estatal es la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la clasificación jurídica inicial del delito, mientras que corresponde a un juez definir la responsabilidad penal y la sanción aplicable, con base en las pruebas presentadas durante el proceso.

RLO