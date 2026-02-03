Clima en México este 4 de febrero de 2026: Frente frío 33 provocará nevadas y “Norte”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 4 de febrero de 2026, el cual prevé heladas y “Norte”.

El frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales fuertes, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

Mientras que, la masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán evento de “Norte” muy fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Asimismo, durante la noche, existen condiciones para nevadas en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán viento con rachas fuertes en el noroeste de México.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Además se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa Pacífica de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 4 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 4 de febrero de 2026 cielo parcialmente nublado, ambiente muy frío con posibles heladas en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La temperatura mínima para la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías. Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

