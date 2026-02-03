Asaltan en Guerrero a Juan Carlos Barragán, diputado de Michoacán

El diputado de Michoacán, Juan Carlos Barragán Pérez, denunció que él y su familia fueron víctimas de un asalto con violencia en una gasolinera ubicada a la salida de Zihuatanejo, Guerrero, donde sujetos armados los despojaron de su vehículo y pertenencias.

De acuerdo con el testimonio difundido por el legislador, el robo ocurrió el martes 2 de enero cuando se encontraban cargando combustible en una estación de servicio. Durante el atraco, los agresores los amenazaron con armas de fuego y se llevaron el automóvil, así como objetos personales, incluidos teléfonos móviles.

Barragán Pérez informó que, pese a la agresión, él y sus familiares se encuentran sin lesiones. “Gracias a Dios, estamos bien físicamente, y eso es lo único que realmente importa”, señaló en su mensaje público. Agregó que el hecho generó temor entre los integrantes de su familia debido a las amenazas recibidas durante el asalto.

El diputado explicó que decidió hacer pública la situación para visibilizar el impacto que estos delitos tienen en las víctimas. “No es sencillo explicar lo que se siente tener un arma apuntándote, ver a tu familia amenazada”, expuso en el comunicado, en el que también pidió no normalizar la violencia en carreteras y zonas de tránsito.

Comparto esto no desde el enojo, sino desde la necesidad de desahogarnos, de crear conciencia y de pedir que no normalicemos la violencia. Detrás de cada asalto hay familias, niños, personas que cargan con ese miedo mucho tiempo después", escribió en su publicación.

En su posicionamiento, el legislador confió en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y refuercen la seguridad en la región. “Confío en que las autoridades harán su trabajo y se refuerce la seguridad en esta zona y en todo el país”, sostuvo.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por este hecho. Tampoco se ha precisado si el caso fue formalmente denunciado ante la fiscalía correspondiente, ni el monto de lo robado, más allá del vehículo y pertenencias personales.

¿Quién es Juan Carlos Barragán Pérez?

Juan Carlos Barragán Pérez es diputado local en Michoacán por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Es representante por mayoría relativa del distrito 16, con sede en el suroeste de Morelia.

Actualmente, es presidente del Comité Editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso de Michoacán, que tiene como misión principal la organización, sistematización, eficiencia y salvaguarda del archivo del Congreso.

RLO