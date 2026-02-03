Ejecutan en Hidalgo a "El Curro", líder criminal y generador de violencia

Con heridas por disparos de arma de fuego, fue localizado sin vida “El Curro” al interior de un vehículo; se trata de un presunto criminal identificado como generador de violencia en la región de Tula, Hidalgo.

El hallazgo se dio sobre la carretera estatal Michimaloya–Xijay de Cuauhtémoc, en el municipio de Tula de Allende, confirmaron fuentes de seguridad.

El hallazgo se registró luego de un reporte recibido a través del sistema de emergencias 911, que alertaba sobre un automóvil presuntamente abandonado y con daños visibles.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y, tras una revisión, corroboraron que el ocupante ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con información policial, el fallecido fue identificado como G. E. T., alias “El Curro”, quien era señalado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tula.

De manera extraoficial, se le relaciona con actividades ilícitas como el robo de hidrocarburo y la distribución de narcóticos.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, así como la recolección de indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque. En tanto, se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos del municipio con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos de violencia.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este homicidio, ocurrido en una región considerada estratégica por la incidencia de delitos de alto impacto.

Abogado es ejecutado frente a la casa de sus padres

En otro caso, justo en el día de la Candelaria se dio a conocer que un abogado penalista fue asesinado frente al domicilio de sus padres en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El crimen se reportó a las 13:20 horas en la calle Laguna del Culebrón, entre los números 20 y 21 de la colonia San Francisco, ubicada en la zona centro del municipio fronterizo.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia revisaron a la víctima, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades la identificaron como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años, quien se encontraba dentro de una camioneta GMC Sierra con placas de Tamaulipas.

Aunque no fue informado oficialmente, se supo que el abogado trabajaba el ramo penal y presentaba al menos dos impactos de bala, mientras que en la camioneta se encontraron por el momento siete orificios.

Al parecer iba llegando a la casa de sus padres cuando fue atacado.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Minutos después, elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio, revisaron la unidad y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Por el momento, se desconocen más detalles del caso, ya que la policía continúa con las investigaciones correspondientes.

jcp