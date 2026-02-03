Aumentan a 135 los casos de miasis en humanos por gusano barrenador en México

En los últimos 10 meses, el número de casos confirmados de miasis por gusano barrenador en México llegó a 135, luego de que en la última semana se registraron tres nuevos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), con corte al 30 de enero de este año.

Aunque Chiapas concentra la mayoría, los casos de miasis en humanos por gusano barrenador ya se extendieron a ocho entidades del país, tras la notificación de dos pacientes en Guerrero.

La Secretaría de Salud inició el registro de miasis en humanos en abril de 2025, cuando se notificó el primer caso: una mujer de 77 años de edad en Chiapas.

Estados con casos confirmados

Chiapas encabeza la lista con 99 pacientes confirmados. Le sigue Yucatán con 14 casos. Quintana Roo y Oaxaca suman seis casos cada uno, mientras que Campeche acumula cuatro.

Tabasco, Veracruz y Guerrero registran dos pacientes por entidad, con lo que el padecimiento se extendió a ocho estados del país.

Defunciones asociadas a miasis

El SINAVE precisó que durante la semana epidemiológica 3 de este año no se registraron defunciones de personas con miasis en humanos por gusano barrenador.

Desde noviembre del año pasado, la cifra de fallecimientos se mantiene en cinco, de los cuales uno ocurrió en Campeche y cuatro en Chiapas.

La Secretaría de Salud reiteró que estas defunciones no fueron ocasionadas directamente por la infestación, sino por enfermedades preexistentes que presentaban los pacientes al momento de su hospitalización.

¿Qué es la miasis por gusano barrenador?

La miasis es una infestación causada por larvas de mosca que se desarrollan en tejidos vivos. En el caso del gusano barrenador, la afección es provocada por la especie Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas se alimentan de piel y tejido subcutáneo.

La infestación ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, úlceras cutáneas, lesiones infectadas o zonas con secreciones. Tras la eclosión, las larvas penetran el tejido y continúan su desarrollo, lo que puede generar daño local y complicaciones si no se atiende de manera oportuna.

Veterinarios comunitarios atienden casos de infestación por gusano barrenador del ganado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ocote. Cuartoscuro / Isabel Mateos Hinojosa

La miasis por gusano barrenador no se transmite de persona a persona. Su aparición está asociada a condiciones específicas como heridas sin tratamiento, higiene deficiente de lesiones, enfermedades crónicas, inmovilidad prolongada o atención médica tardía. Por ello, los casos suelen detectarse en personas adultas mayores o con padecimientos previos.

En México, los casos humanos son objeto de vigilancia epidemiológica y deben ser notificados a las autoridades sanitarias para su registro y seguimiento.

¿Cómo se evita el contagio de miasis en humanos?

La prevención de la miasis por gusano barrenador se centra en el cuidado adecuado de heridas y lesiones cutáneas. Las autoridades sanitarias han señalado la importancia de mantener limpias y cubiertas las heridas abiertas, así como de atender de forma inmediata cualquier lesión que presente signos de infección.

También es relevante la higiene personal, en especial en personas con movilidad limitada o enfermedades crónicas, así como la revisión frecuente de la piel en adultos mayores. En entornos rurales o con presencia de moscas, se recomienda extremar medidas de protección para evitar la exposición de heridas.

El control oportuno de infecciones cutáneas y la atención médica temprana ante síntomas como dolor, secreción o inflamación en una herida permiten reducir el riesgo de infestación. La detección temprana facilita el tratamiento y evita complicaciones mayores.

Las autoridades de salud mantienen vigilancia activa y reiteran la importancia de acudir a servicios médicos ante cualquier sospecha de miasis.

RLO