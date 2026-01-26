Por masa de aire polar suspenden clases por segundo día consecutivo en Coahuila

Pese a que en Coahuila se suspendieron las clases presenciales este lunes 26 de enero debido al ingreso de una masa de aire polar en diferentes regiones del estado, algunos padres de familia tomaron la determinación de mandar a sus hijos a clases en medio del clima adverso.

La Secretaria de Educación del estado informó que el ausentismo escolar se reportó en un 90 por ciento en preescolar, seguida de educación especial con un 76 por ciento, mientras que primaria registró un 69 por ciento, en educación inicial 66.36 por ciento, en secundaria fue del 33.66 por ciento.

Debido a que van a continuar estas condiciones meteorológicas para este martes 27 de enero, por segundo día consecutivo se suspenden las clases presenciales en todos los niveles educativos en la entidad en las regiones, norte, carbonífera y centro-desierto.

Para las regiones sureste se recorre el horario de entrada a clases presenciales en los niveles de primaria y secundaria para las 9:00 horas. Para la región laguna se operará con normalidad.

En el caso de las escuelas particulares, aplicarán sus propios criterios.

Una masa de aire polar golpea a Coahuila Foto: Alma Gudiño

BAJAS TEMPERATURAS VAN A CONTINUAR

Las bajas temperaturas van a continuar en Coahuila, donde este martes 27 de enero se pronostica una mínima de 2 grados centígrados en Saltillo.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que los elementos de la corporación se mantienen atentos para brindar apoyo integral a la población que se encuentre en situación vulnerable.

Mencionó que es importante no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar; y, en caso de emplear calentadores, verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos.

Asimismo, se exhortó a la población a abrigarse adecuadamente; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal; y proteger boca y nariz al salir de lugares cálidos.

Señaló que también se debe incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

JCS