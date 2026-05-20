Maru Campos niega autorizara a agentes de EU en operativo de Chihuahua: "nunca gestioné su presencia"

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó categóricamente haber gestionado o autorizado la presencia de agentes de Estados Unidos durante el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.

"Quiero dejarlo bien claro, que suene fuerte y claro: la gobernadora de Chihuahua nunca gestionó, autorizó ni estuvo enterada de que había agentes norteamericanos en los 250 mil kilómetros del territorio que tiene el estado", enfatizó Campos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la mandataria estatal subrayó que no existe una relación directa con el gobierno estadunidense que le permita realizar una solicitud de esa magnitud.

Reveló que en múltiples ocasiones ha solicitado alguna audiencia con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y hasta ahora no ha obtenido alguna respuesta positiva, con lo que dejó claro que no tiene una relación cercana con dicho país como para haber solicitado la colaboración de agentes de la CIA en el operativo.

“Parece raro decirlo, la frontera más grande del país, la que tiene Ciudad Juárez con El Paso, mi comunicación es directa con el cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez. La comunicación con el embajador de Estados Unidos en México es nula, cuento con oficios en los que he solicitado alguna audiencia al embajador, entiendo su carga de trabajo. Cómo iba yo a autorizar y planear que estuvieran agentes norteamericanos cuando yo no tengo esta relación”, puntualizó.

Maru Campos cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no estuviera enterada de la presencia de los agentes estadunidenses, pues afirmó que a diferencia de ella, la jefa del Ejecutivo federal tiene a su alcalde el Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Es inconcebible que ella diga que no sabía nada cuando ella realmente es la que sí tiene las facultades para acreditar o no acreditar a los agentes norteamericanos”.

Investigación sobre agentes de EU continúa

Las investigaciones para determinar quién autorizó la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua para el desmantelamiento en un narcolaboratorio siguen su curso y ya se han realizado algunas audiencias con los agentes de investigación del estado que participaron en el operativo y quienes fueron los que lo planearon.

La gobernadora de Chihuahua explicó que las indagatorias también se han hecho con el exfiscal de Operaciones Estratégicas de la fiscalía del estado y se dijo abierta que la Fiscalía General de la República (FGR) haga su investigación, pues aseguró: “no tenemos nada que esconder”.

“Aquí está Maru para abrir las puertas y dar toda la información que yo tenga, igual gobierno del estado, fiscalía del estado, y aquí está Maru también para abrazar a los chihuahuenses y decirles que no están solos y que está lucha contra la inseguridad la vamos a seguir dando juntos”, sostuvo.

El desencuentro con Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua confirmó que no se encontraba en el Palacio de Gobierno cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le llamó para abordar el tema del narcolaboratorio y los agentes de la CIA durante el operativo, pues dijo que estaba atendiendo algunas reuniones fuera del recinto y aunque posteriormente intentó regresar la llamada o incluso tener una reunión con la mandataria posteriormente, ya no hubo respuesta.

“Marcó la presidenta, me dice el asistente que marcó, fueron dos tonos: ‘¿está la gobernadora? No está. Estaba yo atendiendo reuniones fuera de Palacio de Gobierno y entonces cuando quise reportarme, me reporté ya no me contestaron. Incluso hice saber a la gente que trabaja con la doctora presidenta que estaba en disposición de venir a la Ciudad de México a reunirme ala hora que ella dijera o en el estado que ella estuviese yo la alcanzaba para platicar del tema, porque lo consideraba muy importante, ya no hubo comunicación por parte de ella y en la mañanera al día siguiente expresa que mi comunicación iba a ser directamente con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch”, comentó.

Agregó que el encuentro que sostuvo con García Harfuch fue bueno y se generaron varios acuerdos en materia de seguridad, además de que pactaron el trabajar de manera espejo y coordinada como lo han venido haciendo. Maru Campos dejó claro que si se da la oportunidad de una llamada con la presidenta está en toa la disposición de tener esta comunicación.

-Si te llama hoy, ¿le tomarás la llamada?, le preguntó Pascal Beltrán del Río.

“Claro, claro que le tomo la llamada, claro que voy a platicar con ella, pero dentro de este marco de institucionalidad, sin mentiras”, respondió.

"Me queman en la hoguera mientras protegen a Rocha Moya"

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó que en su caso se ha vulnerado la presunción de su inocencia y se le está quemando en una hoguera al acusarla de violar la seguridad nacional tras afirmar que ella autorizó la presencia de agentes extranjeros en el operativo contra el narcolaboratorio en el estado, mientras que en el caso de Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener nexos con Los Chapitos, se le protege.

“Estamos quemando en la hoguera a una gobernadora que lo único que hizo fue desmantelar un narcolaboratorio y evitar que produjera pastillas de metanfetamina para destrozar la vida de nuestras niñas (…) ¿Dónde está Rocha y dónde está Maru Campos?Rocha no sabemos dónde está y Maru Campos está aquí con Pascal Beltrán del Río en Imagen, en la Ciudad de México. Y siempre he dado la cara y siempre he sido transparente y siempre he estado del lado de la legalidad, apegada al estado de Derecho”.

vjcm