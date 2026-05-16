Seguiré trabajando por la paz y la libertad de Chihuahua: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se comprometió a seguir luchando por la paz y la seguridad del estado, el cual, dijo, está forjado por el temple y la fuerza de hombres y mujeres libres.

Al compartir una reflexión en sus redes sociales con base en libro Crónica de un País Bárbaro, del periodista Fernando Jordán, escrito en 1956, dijo que los chihuahuenses no se amedrentan ante las amenazas de quienes buscan coartar sus derechos y su seguridad.

“Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua”, apuntó la mandataria estatal.

Explicó que durante décadas se describió a Chihuahua como un “país bárbaro”, por su fuerza y voluntad y no someterse a ningún yugo, ni a problemas “torpemente creados”.

“Fernando Jordán escribió hace setenta años: ‘bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad... de un supremo e invencible anhelo por la libertad’. Así describió Jordán a Chihuahua y así lo sigue siendo.

“Y más adelante, escribe: 'en la resistencia a los problemas torpemente creados es donde está la veta más hermosa del alma chihuahuense. Son la segunda cátedra en la escuela de la formación’”, citó la mandataria estatal.

Campos Galván destacó que la resistencia y la respuesta del hombre a esos problemas artificiales, son la mejor demostración de su temple, y la base para la más segura descripción de su carácter.

“Y cierra el libro: ‘en esta tierra nada se deja al azar; se va creando por la voluntad humana. Es este su mayor mérito. Habrá que reconocerlo siempre’.

“Chihuahua, ‘que fuera el país de las luchas sangrientas, de la larga conquista, de las rebeliones violentas; el país bárbaro, en suma; es hoy una tierra de hombres (y mujeres) libres’. ¿Qué mejor esperanza puede alimentar entonces su destino?

“Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre”, reflexionó Maru Campos.