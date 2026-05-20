Cotemar impulsa la reactivación económica y el empleo en Ciudad del Carmen con nuevas contrataciones

En un contexto clave para seguir fomentando la recuperación económica y el fortalecimiento de la industria petrolera nacional, Grupo Cotemar anunció la apertura de 191 nuevas vacantes dirigidas a habitantes de Ciudad del Carmen, Campeche: 80 posiciones a bordo y 101 en tierra, en distintos niveles y especialidades.

Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Ciudad del Carmen, comunidad en donde Cotemar ha mantenido operaciones ininterrumpidas durante más de 47 años; la generación de empleo en la región representa un impulso directo para la economía local, al fortalecer el ingreso de las familias carmelitas, dinamizar el comercio y consolidar la cadena de valor vinculada a la industria.

En un entorno de retos para el sector energético, Cotemar apuesta por seguir creando oportunidades laborales formales que contribuyan al crecimiento sostenible de Campeche y del Golfo de México; es así como de septiembre del 2025 a la fecha, se han incrementado más de 3300 contrataciones, lo que representa el aumento de más del 50 % de la plantilla laboral en los últimos 8 meses.

En Cotemar, el trabajo digno no es una aspiración: es un derecho y una responsabilidad. Cada empleo generado representa una oportunidad real para transformar vidas, fortalecer familias y construir comunidades más justas, comprometidos con la generación de empleos que mejoren las condiciones de vida de su personal, con compensaciones justas y equitativas.

En este sentido, Cotemar cumple puntualmente con la normatividad laboral vigente y con altos estándares de responsabilidad corporativa, garantizando el respeto a los derechos laborales, el pago íntegro de prestaciones y un entorno de trabajo seguro e incluyente, así como igualdad de oportunidades, inclusión laboral y desarrollo profesional continuo.

Gracias a estas prácticas Cotemar ha sido reconocida y certificada por Great Place to Work México como uno de los mejores lugares para trabajar en el país y uno de los mejores lugares para trabajar para mujeres, reafirmando que cada puesto de trabajo en Cotemar significa más que una función: es sustento, estabilidad y futuro para una familia. También es crecimiento económico y desarrollo social para las comunidades donde opera, y Ciudad del Carmen no es la excepción.