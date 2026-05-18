Personal de la Defensa declara por narcolaboratorio de Chihuahua

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron con un operativo de seguridad perimetral, en el desmantelamiento de narcolaboratorio, en la sierra del Pinal, en Morelos, Chihuahua, ya fueron entrevistados por el Ministerio Público Federal (MPF), informó el fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR). Ulises Lara López.

“En cuanto a la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y de Seguridad Nacional, que se tramita en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, informamos que: además de personal de Fiscalía General del estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo”, indicó Lara López.

El funcionario ofreció este lunes un informe, a través de un video mensaje, sobre los avances de las investigaciones del hallazgo del narcolaboratorio, entre el 17 y 19 de abril pasados, en el que participaron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

Por estos hechos, se investigan delitos en materia de Seguridad Nacional en contra de la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

También han declarado, por este caso, 50 funcionarios de la Fiscalía del estado que participaron en el aseguramiento del narcolaboratorio, pero no se ha informado si el ex titular de la fiscalía, César Jaúregui Moreno, ya fue entrevistado por la el MPF.

“De igual modo, esta FGR se encuentra en el proceso para obtener la identidad de las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras”, explicó Lara López.

El funcionario indicó que el lugar sigue resguardado por autoridades federales; además de que se trabaja en el embalaje de las sustancias para su posterior destrucción.

De acuerdo con un informe del órgano autónomo, en ese lugar se encontraron 55 mil litros de precursores químicos y 50 toneladas en estado sólido; dos mil litros de metanfetamina, así como artefactos para la confección de drogas sintéticas, como cilindros para gas LP, centrifugadoras, contenedores y reactores.

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JCS