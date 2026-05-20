¿Qué sexenio ha invertido más en trenes y hospitales? Sheinbaum presume cifras

La mañana de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre los temas que abordó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, estuvo los avances en infraestructura ferroviaria y hospitalaria impulsados por su administración.

Derivado de lo anterior, la mandataria mexicana comparó los resultados de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación con sexenios anteriores, asegurando que existe una diferencia significativa tanto en la magnitud de las obras como en el manejo transparente de los recursos públicos.

En este contexto, Sheinbaum señaló que, en materia hospitalaria, los gobiernos de la transformación han incrementado de manera importante la capacidad de atención médica en el país. Indicó que mientras administraciones anteriores construyeron 3 mil 900 y 5 mil 300 camas hospitalarias respectivamente, su gobierno proyecta alcanzar un total de 9 mil 131 camas nuevas.

En el rubro ferroviario, la jefa de Estado resaltó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se desarrollaron 187 kilómetros de vías concesionadas, mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se construyeron mil 736 kilómetros.

Aunado a lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, añadió que su gobierno busca superar esa cifra con al menos 2 mil 377 kilómetros de trenes públicos en todo el territorio nacional.

Nos queremos hacer más que eso, pero hoy nos vimos en el escenario bajo, por lo menos vamos a hacer 2 mil 377 kilómetros públicos; aquí hay trenes públicos, sí hay diferencia”, afirmó.

actualmente se desarrollan 14 frentes de construcción de manera simultánea Especial IA / Fernando Dávila

¿Cómo van los proyectos ferroviarios?

Por su parte, el general Ricardo Vallejo Suárez informó que los proyectos ferroviarios a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanzan sin contratiempos debido a la disponibilidad de insumos estratégicos y a la coordinación permanente con la Agencia de Carga.

El mando militar explicó que actualmente se desarrollan 14 frentes de construcción de manera simultánea, lo que ha permitido mantener el ritmo de las obras y generar alrededor de mil empleos directos.

Estamos trabajando con la agencia de carga porque ellos son los más activos del país y mueven más mercancías; tenemos que trabajar coordinadamente en todos los sentidos de construcción”, explicó.

Asimismo, presentó los avances en distintos proyectos de ingeniería ferroviaria que buscan fortalecer la conectividad entre la Ciudad de México y otras regiones del país:

Tramo Ciudad de México–Pachuca: se construyen 58 kilómetros de vía doble electrificada para trenes eléctricos, aunque el esfuerzo total contempla 121 kilómetros de nuevas vías.

se construyen 58 kilómetros de vía doble electrificada para trenes eléctricos, aunque el esfuerzo total contempla 121 kilómetros de nuevas vías. Proyecto Ciudad de México–Querétaro: se prevé intervenir 232 kilómetros de territorio; sin embargo, el desarrollo total alcanzará 545 kilómetros debido a la coexistencia de vías para pasajeros y carga.

Además, el gobierno federal trabaja en la ingeniería básica de más de mil 326 kilómetros adicionales en rutas estratégicas como Irapuato–Guadalajara, Querétaro–San Luis Potosí, San Luis Potosí–Saltillo y Mazatlán–Los Mochis, con el objetivo de ampliar la red ferroviaria nacional y fortalecer la movilidad y el transporte de mercancías en el país.

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fdm