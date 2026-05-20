Sheinbaum advierte a EU: “no van a intervenir en elecciones del 2027”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió a Estados Unidos que no intervendrá en las elecciones intermedias del 2027 ni usará al país para sus campañas electorales.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, descartó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump intervenga en las próximas elecciones.

La mandataria mexicana consideró que la narrativa en contra de México y la asociación con el crimen organizado no surge del presidente de Estados Unidos, sino de “algunos que lo asesoran”.

Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el Presidente (Donald Trump) Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos”, sostuvo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno no pacta “ni por debajo ni por encima de la mesa” con el crimen organizado ni con delincuentes de cuello blanco.

A nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa, ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada. Pero sí tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos”, expresó.

Claudia Sheinbaum declaró que los pactos con criminales finalizaron en el 2018 con la llegada de la Transformación. La Mandataria mexicana insistió en la defensa de la soberanía y consideró que “no hay que dejarse llevar por susurros externos, por hipocresías baratas o por quien tiene otros intereses, que es regresar por sus fueros a gobernar México”.

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fdm