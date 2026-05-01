Maru Campos anuncia aumento salarial para trabajadores sindicalizados

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que habrá un aumento salarial de seis por ciento para los miembros del del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno (STSGE), así lo anunció al conmemorar el Día del Trabajo.

También aprovechó para agradecer el apoyo y respaldo de los trabajadores que sacan adelante a la administración estatal, quienes llegan a enfrentar alguna adversidad para llevar los servicios a quienes más lo necesiten

Cuentan con un gobierno que sabe hacer lo correcto, les pido dar ejemplo de quiénes son los chihuahuenses, de quiénes son unos y quiénes somos otros”, expresó.

Otro anuncio que realizó la gobernadora para beneficiar a los trabajadores fue que aumentará el bono de útiles escolares anual, otro bono por firma de acuerdos con valor de cuatro mil 500 pesos y se otorgarán dos días económicos adicionales para que se usen en el momento que mejor les convenga del año.

Para que un gobierno pueda dar resultados requiere un trabajo coordinado, un gran equipo de personas. Hoy hacemos honor al trabajo de cada uno de ustedes, a veces difícil, cansado, sacrificado, pero que siempre vale la pena”.

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Mejorar calidad de vida de los trabajadores

Luego del mensaje de Campos, la secretaria General del STSGE, Erika Zermeño afirmó que continuará el apoyo a la gobernadora para conseguir que Chihuahua sea valiente, próspero y solidario.

Reconocemos el diálogo solidario para alcanzar acuerdos en beneficio de todas y todos. Esta organización sindical camina junto al gobierno de Maru Campos”, manifestó.

Mientras que José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda y Xóchitl Reyes Castro, coordinadora de asesores del STSGE, destacaron los resultados obtenidos y las mejoras a la calidad de vida de las y los trabajadores que se han obtenido al sumar esfuerzos.

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Durante la firma del pliego petitorio del aumento salarial estuvieron:

Diódoro Siller, secretario del Trabajo

Arturo Rivas Vargas, director del Comité de Vigilancia y Fiscalización del Sindicato

Heriberto Miranda Pérez, director de Pensiones Civiles del Estado (PCE)

Olga Verónica García, subsecretaria de Egresos

Daniel Jaime Cruz, subsecretario de Ingresos

Leticia Enderi, directora de Recursos Humanos

Héctor Granados, subsecretario del Trabajo

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