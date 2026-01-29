Martín va a prisión por robar un reloj de lujo, celulares y dinero a pareja que salía de hospital

Martín Fabián “N”, presunto responsable de un robo de más de 160 mil pesos en celulares, un reloj Rolex y dinero en efectivo, fue vinculado a proceso tras los trabajos de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada de Jalisco.

Los hechos que se investigan sucedieron el 4 de diciembre de 2023 en la colonia Prados Providencia de Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las indagatorias, dos hombres amagaron con un arma de fuego a una pareja que salía de un hospital privado, para exigirles sus pertenencias.

Luego de hacerse de las pertenencias, donde iban 10 mil pesos en efectivo, así como dos celulares, tarjetas bancarias, bolsos y un reloj Rolex, los presuntos ladrones huyeron con un botín valuado en 160 mil pesos a bordo de una camioneta de la que habían descendido.

Tras interponerse la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron ubicar a Martín Fabián “N” como presunto responsable y solicitar y obtener una orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada por Policías de Investigación.

Al presentarlo ante juzgado, la autoridad judicial resolvió la vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Además, como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, se fijó un año de prisión preventiva oficiosa, mientras continúan las investigaciones.

