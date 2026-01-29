¿Quiénes son Sergio Torres y Elizabeth Montoya, legisladores de MC atacados en Sinaloa?

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, atacados ayer a balazos, poseen perfiles vinculados a la administración municipal de Culiacán y a la actual legislatura en Sinaloa.

Ambos legisladores integran el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. Su actividad política reciente se ha concentrado en agendas de protección animal, derechos de las infancias y reformas al Código Penal local.

Perfil de Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad de Occidente. Dentro del Congreso de Sinaloa, se desempeña como presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes.

Su trayectoria en el servicio público incluye la Dirección General del Sistema DIF en Culiacán y una regiduría en el ayuntamiento de la capital sinaloense. En el ámbito partidista, ocupó la Secretaría General del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) en Culiacán antes de integrarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

Tras el ataque registrado el 28 de enero, el reporte médico confirmó que la legisladora perdió un ojo debido a las lesiones; sin embargo, se informa que se encuentra consciente y fuera de peligro vital.

Perfil de Sergio Torres Félix

Sergio Torres Félix es una figura con presencia en la política estatal de Sinaloa. Fue presidente Municipal de Culiacán en el periodo 2014-2016 y ha ocupado diversas secretarías en el Gobierno del Estado.

En la LXV Legislatura, Torres Félix encabeza la bancada de Movimiento Ciudadano. Junto a Montoya Ojeda, ha presentado iniciativas para declarar el año 2025 como el "Año de las Mujeres Sinaloenses" y reformas para garantizar la atención a personas con la condición del espectro autista.

Actualmente, el diputado permanece en el área de terapia intensiva de un hospital privado bajo custodia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Su estado de salud se reporta como grave pero estable tras una intervención quirúrgica por heridas en la zona craneal.

Actividad Legislativa Conjunta

En el último año, la dupla de legisladores de MC presentó 12 iniciativas conjuntas. Entre las propuestas destacan reformas al artículo 364 Bis A del Código Penal para el Estado de Sinaloa y modificaciones a la Ley de Educación estatal.

Sus propuestas también han incluido adiciones a la Ley de Protección a los Animales, trabajadas en conjunto con organizaciones civiles y ciudadanos de la entidad.

Contexto del ataque contra los legisladores en Culiacán

El 28 de enero de 2026, los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron objeto de una agresión armada en Culiacán. El incidente se registró mientras los integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano circulaban en la parte trasera de un vehículo tras salir de la sede del Poder Legislativo local.

De acuerdo con reportes de las autoridades y confirmaciones de la dirigencia nacional de su partido político, el ataque se perpetró por la espalda cuando los legisladores se dirigían al aeropuerto de la ciudad con destino a la Ciudad de México. Tras los disparos, los lesionados fueron trasladados a centros hospitalarios para intervenciones quirúrgicas de emergencia.

El Gobierno de Sinaloa y fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, establecieron un operativo de vigilancia permanente en las inmediaciones del hospital donde convalecen. Hasta el momento, las fiscalías correspondientes mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar el móvil de los hechos y localizar a los responsables.

