“Panchito Cortés” continúa en Nayarit, estable y con buena salud, señala Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que Panchito Cortés, el Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina), reportado en costas mexicanas continúa en la Playa Los Ayala, municipio de Compostela, Nayarit.

En redes sociales, la Profepa destacó que el ejemplar macho de aproximadamente tres metros de largo y una tonelada de peso se encuentra bien de salud, sin presentar heridas visibles ni comportamiento que indique que tenga alguna enfermedad.