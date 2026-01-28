Iba a pintar la casa de una abuelita y termina robándole más de un millón de pesos

El presunto responsable del robo a una casa de una abuelita fue aprehendido y vinculado a proceso luego de los trabajos que realiza la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada de Jalisco.

Mediante la ejecución de una orden de aprehensión fue detenido Horacio Israel “N”, señalado por su presunta participación en hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre, en un domicilio de la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que Horacio Israel “N” llegó hasta el domicilio de la moradora diciendo que estaba enviado para pintar la casa, sin embargo, al distraerla al interior del inmueble, aprovechó para llevarse distintos objetos con un valor de más de un millón 220 mil pesos.

Tras la denuncia y las investigaciones realizadas, se pudo identificar al detenido como presunto causante, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por robo calificado.

Una vez cumplimentado el mandato judicial, fue llevado hasta el juzgado que lo requería, donde se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito citado.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, el señalado deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, mientras continúan las investigaciones hacia una sentencia que pudiera alcanzar hasta los quince años de prisión.

JCS