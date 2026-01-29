Impulsa Nuevo León la inclusión en el sector hídrico con “Cascos Rosas”

En un hecho histórico para el sector hídrico nacional, Nuevo León se convirtió en el primer estado en implementar la iniciativa “Cascos Rosas”, un programa que busca abrir espacios técnicos y operativos para mujeres en organismos de agua y saneamiento.

La propuesta fue presentada durante la firma de un convenio de colaboración entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS). El evento contó con la participación del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez y el titular de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, quienes destacaron la relevancia de esta acción para fortalecer la igualdad de género en el ámbito público.

Inclusión como eje institucional

El liderazgo de Ortegón Williamson ha colocado la diversidad como un pilar estratégico dentro de AyD. El ingeniero afirmó que “cuando somos incluyentes, mejoramos como profesionales, como servidores públicos y como institución”, subrayando que la apertura y la pluralidad son esenciales para consolidar el liderazgo regional de la dependencia.

El programa “Cascos Rosas” tiene como objetivo capacitar y certificar a mujeres en áreas técnicas, fomentando su participación en labores operativas y de toma de decisiones. La iniciativa busca equilibrar la representación de género y potenciar la innovación en la gestión hídrica, un sector que históricamente ha estado dominado por perfiles masculinos.

Ortegón Williamson puntualizó que “Cascos Rosas no es solo otra iniciativa; es un compromiso institucional que implica capacitación técnica continua y la creación de espacios para que más mujeres ocupen roles técnicos y de toma de decisiones, lo que se traducirá en beneficios directos para la ciudadanía”.

Respaldo político y social

El gobernador Samuel García celebró la firma del convenio y aseguró que el modelo se replicará en todas las secretarías y paraestatales del estado, con el objetivo de dignificar la labor de las mujeres colaboradoras. Su mensaje refuerza la visión de que la inclusión no debe limitarse a un organismo, sino convertirse en una política transversal en la administración pública.

Por su parte, Patricia Hernández, presidenta de ANEAS, reconoció el liderazgo de Nuevo León y afirmó que el estado cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en un modelo nacional de inclusión en el sector hídrico. La combinación de apoyo político, capacidades técnicas y resultados palpables refuerza la idea de que la iniciativa puede marcar un antes y un después en la gestión del agua en México.

Impacto en la gestión hídrica

La puesta en marcha de “Cascos Rosas” abre un horizonte de transformación institucional. La inclusión de mujeres en funciones técnicas no solo responde a una necesidad social, sino que también se alinea con las tendencias internacionales en materia de sostenibilidad y equidad. La gestión hídrica moderna requiere enfoques innovadores, y la participación femenina aporta nuevas perspectivas para enfrentar retos como el abastecimiento, el saneamiento y la eficiencia operativa.

El convenio firmado en Monterrey marca el inicio de una agenda estratégica a largo plazo que busca incrementar la participación femenina en la toma de decisiones técnicas y fortalecer la capacitación especializada. Este esfuerzo posiciona a Nuevo León como un líder nacional en igualdad de género dentro del sector hídrico, al tiempo que contribuye a un modelo de gestión que prioriza la diversidad y la inclusión.

La iniciativa “Cascos Rosas” coloca a Nuevo León en la vanguardia de las políticas públicas de inclusión en el sector hídrico. Al integrar a más mujeres en funciones técnicas, el estado fortalece su capacidad institucional y envía un mensaje claro: la igualdad de género es un componente indispensable para el desarrollo sostenible.