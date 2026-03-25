Marina patrulla el Golfo en busca de contaminación por hidrocarburos

Elementos de Protección al Medio Ambiente Marino (Proam), pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizaron un patrullaje aéreo de supervisión sobre el Golfo de México y a lo largo de la franja costera que conecta a los estados de Veracruz y Tabasco. La operación tuvo como propósito ubicar posibles señales de contaminación por hidrocarburos.

Tras el recorrido, las autoridades navales confirmaron que no se detectaron manchas de petróleo en aguas del Golfo, ni indicios de contaminación en las zonas costeras del sur de Veracruz ni en el territorio tabasqueño. Hasta el momento, el balance es positivo y el área se reporta limpia.

Este tipo de operativos, según la propia institución, no son esporádicos; forman parte de un esquema permanente de vigilancia que combina despliegues marítimos, aéreos y terrestres. El objetivo es prevenir daños al ecosistema marino y mantener condiciones seguras en las regiones costeras.

En este marco, la Secretaría de Marina adelantó que continuará con la supervisión constante de la zona, manteniendo activos los protocolos de búsqueda para detectar oportunamente cualquier posible derrame de hidrocarburos.

*mcam