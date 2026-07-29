Apelarán vinculación a proceso de Danna por muerte de Dafne en academia militarizada

El equipo legal de Danna Yanina “N” apelará la vinculación a proceso que recibió por el delito de feminicidio, después de que la Fiscalía de Tamaulipas la señalara como partícipe en el crimen que cobró la vida de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, dentro de la academia Doenitz en Madero.

Lo que nos corresponde es seguir trabajando, apoyándola y estando con los abogados, tanto los de aquí como los que llegaron de fuera. Todos vamos a seguir trabajando y apoyando a Danna para que esto llegue a buen camino”, manifestó el abogado Omar Pérez Hernández.

Cuestionado sobre la existencia de un peritaje que mencionaba que la joven no podía estar recluida en un Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) por su estado de salud mental, el defensor respondió que no pueden dar más detalles porque la jueza Ciria Mora les hizo un apercibimiento.

Agregó que el papá de Danna, Ophir Cruz Melo, pretende acudir a las comisiones de derechos humanos; por ello dialogarán con él, lo asesorarán y definirá si presenta su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Respecto a la decisión de la jueza Ciria Mora de cerrar la sala a los medios de comunicación, el abogado consideró hay cosas que deben llevarse con cautela por lo delicado.

“Siempre hemos sido respetuosos, que quede bien claro. Nosotros, desde la postura de Danna, hemos sido muy respetuosos con los padres de la persona fallecida y con todos. No tenemos nada en contra de ellos; simplemente estamos trabajando, bueno, trabajaremos y seguiremos trabajando hasta que ella quede completamente absuelta”.

El plazo para presentar la apelación es de tres días, por lo que una vez que la jueza emita la resolución, el caso se turnará a un tribunal de alzada que examinará la legalidad de lo dictado.

Poco antes de que el abogado diera su declaración, Ophir Cruz Melo, padre de Danna, afirmó que esta lucha también es para todas aquellas personas que enfrentan una injusticia similar.

“La ciudadanía está molesta porque se están llevando dos procesos diferentes: el de la otra persona (la víctima) y el nuestro. Vamos a estar siempre reunidos y, sinceramente, no tuvimos el acercamiento para empujar juntos, pero vamos a empujar por nuestro lado para sacar adelante a nuestra hija”, señaló.

Cruz Melo adelantó también que presentará una denuncia contra Rosalba Hernández Gutiérrez, presuntamente funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por considerar que manipuló la información.

“Lo que podemos decir es que vamos a poner una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por este tema con la licenciada Rosalba, porque no es válido. Nosotros no hemos hecho nada; mucha gente se ha quejado y lo hemos vivido. Ahorita muchos niños estuvieron quejándose de todo eso, pero nadie fue a poner una denuncia”, comentó.

El papá de Dana, Ophir Cruz Melo Foto: Alfredo Peña

El papá de Danna detalló que fueron seis los menores que acudieron a denunciar a este tipo de personas y que también declararon a favor de su hija.

“Vinieron directamente, ya que estuvieron aquí. Los vieron (los medios de comunicación), recogieron sus testimonios y se dieron cuenta de que hay mucho apoyo a mi hija”, dijo.

Destacó la presencia de compañeros de la academia militarizada Doenitz.

“Sus compañeros de la misma institución vinieron desde otros estados, de San Luis Potosí, Monterrey y algunos locales, a dar la cara. Es justo que lo dejemos asentado en un documento y que no quede solo en redes sociales, sino que también conste por escrito”, señaló.

Danna Yanina, de 18 años, está señalada por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, quien a mediados de julio de este año había acudido a la academia militarizada Doenitz para ingresar a un curso de verano.