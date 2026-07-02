Revisión del T-MEC impulsará el crecimiento y atraerá más inversiones a México: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la revisión anual del T-MEC permitirá al país atraer más inversiones y abrir una agenda común con Estados Unidos para reducir la dependencia de importaciones de otros países.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Economía consideró que la negativa de Estados Unidos por aplazar el T-MEC podría ofrecer una oportunidad al país para aumentar su crecimiento económico y no depender de otros países en la producción de algunos productos.

“El tener vigente el tratado y una agenda común con Estados Unidos para reducir dependencia hacia el exterior, hacia otras regiones, son para México una buena posibilidad de inversión. Pienso que México va a tener una oportunidad muy importante en estos años para aumentar su importancia y su crecimiento económico”, argumentó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, detalla el impacto de la revisión anual del T-MEC en las inversiones. Karina Tejada

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la mayor incertidumbre era la posibilidad de que Estados Unidos se retirara del tratado. Sostuvo que el objetivo compartido es fortalecer la producción en Norteamérica, un proceso en el que consideró que México tendrá una participación relevante.

Sobre la incertidumbre económica ante las constantes revisiones al T-MEC, el funcionario federal dijo que esperaría que no ocurra, porque el mercado internacional ya esperaba que Estados Unidos no diera aplazamiento al tratado.

Ebrard descartó que se vean afectados el empleo y las inversiones, luego de que Estados Unidos rechazara extender la vigencia del T-MEC. A pesar de las preocupaciones manifestadas por la IP, el titular de Economía sostuvo que la revisión anual del T-MEC permitirá a México atraer más inversiones.

Ebrard destacó que en la revisión anual del T-MEC México buscará la eliminación de aranceles en sectores estratégicos. Karina Tejada

"La mayor incertidumbre se deriva del retiro de Estados Unidos del tratado, cosa que es lo que nos ha preocupado desde que se inició la actual administración. Ese escenario veo que ya no es lo que debemos esperar", explicó.

El funcionario federal consideró que las revisiones anuales permitirán discutir puntos específicos y no una renegociación integral del acuerdo en cada encuentro. Indicó que el gobierno del presidente Donald Trump planteó 54 asuntos el año pasado y otros 11 este año, mientras México buscará reducir los aranceles impuestos por Washington a autos, acero y aluminio mediante la sección 232.