Buscan otorgar el perdón a Raúl Meza, activista detenido en protestas por Carlos Manzo

El Gobierno de Michoacán trabaja en el trámite para otorgar el llamado perdón legal a Raúl N., activista detenido el 2 de noviembre de 2025 durante las protestas registradas en Palacio de Gobierno, en Morelia, tras el homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

El joven fue liberado en diciembre de 2025 y, durante el proceso, denunció haber sido víctima de tortura al momento de su detención.

La posibilidad de otorgarle el perdón legal fue confirmada por Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, quien señaló que el área jurídica del Gobierno estatal mantiene reuniones para concretar el procedimiento.

Vega Rodríguez explicó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades, pero confirmó que representantes jurídicos del Gobierno de Michoacán trabajan paralelamente en el procedimiento relacionado con el activista.

“Sobre el tema de Raúl N., esta Fiscalía General del Estado, una vez de tener conocimiento de los hechos, está obligada al agotamiento de todas las líneas de investigación y buscar la responsabilidad, acreditar la responsabilidad de algún posible responsable de actos delictivos”, señaló.

El funcionario agregó que el Gobierno estatal ya estableció comunicación con la Fiscalía para avanzar en el asunto.

“Particularmente en este tema se ha tenido acercamiento por parte de los representantes de la parte jurídica de Gobierno del Estado, quienes están buscando la parte del perdón a Raúl N., efectivamente se está trabajando en esa parte”, afirmó.

El acuerdo podría concretarse a finales de agosto

El encargado de despacho de la FGE indicó que las instancias correspondientes trabajan en el trámite durante esta semana y estimó que el acuerdo podría quedar definido en los próximos días.

De acuerdo con el funcionario, la expectativa es que a finales de agosto pueda existir un acuerdo sobre el perdón legal para Raúl N.

El procedimiento todavía se encuentra en proceso, por lo que no se ha informado oficialmente que el perdón haya sido concedido de manera definitiva.

Familiares, ciudadanos y simpatizantes de 'La Sombreriza' despidieron asi al alcalde Carlos Manzo durante sus servicios funerarios en Michoacán. Cuartoscuro

Raúl fue detenido durante las protestas por el asesinato de Manzo

La detención del activista ocurrió el 2 de noviembre de 2025, un día después del homicidio de Carlos Manzo, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan.

El asesinato provocó movilizaciones y protestas en Michoacán. Durante una de estas manifestaciones, un grupo de personas ingresó a Palacio de Gobierno, en Morelia, donde se registraron actos violentos.

Raúl N. fue detenido en ese contexto y posteriormente denunció haber sido víctima de tortura durante su arresto.

El activista permaneció detenido hasta diciembre de 2025, cuando fue liberado.

Fiscalía había planteado una pena de hasta 12 años

El posible perdón legal representa un cambio en el escenario que enfrentaba Raúl N.

Apenas hace aproximadamente una semana se había informado que la autoridad estatal buscaba una pena de 12 años de prisión para el activista por su presunta participación en los actos violentos ocurridos durante las protestas.

La acusación sostenía que Raúl N. no habría participado únicamente como manifestante, sino que presuntamente habría formado parte de una acción colectiva y organizada.

Ahora, la posibilidad de que el Gobierno de Michoacán otorgue el perdón legal abre un nuevo escenario para el caso.