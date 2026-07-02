Ebrard adelanta que México propondrá revisión anual del T-MEC en reunión trilateral

Este jueves 2 de julio, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se refirió a la reunión que sostendrá como representante de México con Canadá y Estados Unidos, en el marco de la negociación del denominado T-MEC que es el acuerdo comercial que rige el intercambio económico entre estos tres países.

En este contexto, el funcionario mencionó que el gobierno de México presentará el próximo 20 de julio una propuesta para definir cómo se llevarán a cabo las revisiones de dicho tratado, las cuales buscarán sean de forma anual.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde explicó que esa fecha marcará el inicio de la primera revisión del acuerdo comercial.

De acuerdo a lo explicado por Ebrard Casaubón, México buscará establecer, junto con sus socios, un mecanismo para evaluar periódicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada país.

Lo que vamos a plantear es cómo podría ser el proceso de revisión de cada año, ponernos de acuerdo en los objetivos y en las acciones que corresponden a cada una de las partes", señaló.

Ebrard afirmó que el gobierno mexicano no espera modificaciones sustantivas al T-MEC durante este proceso de revisión, pese a que Estados Unidos decidió no extender la vigencia del acuerdo hasta 2049, como se había planteado en las conversaciones.

No obstante, reconoció que existen temas que generan preocupación para México, particularmente la revisión de los aranceles aplicados al acero, al aluminio y a la industria automotriz, sectores considerados estratégicos para la economía nacional y para la integración comercial de Norteamérica.

El secretario de Economía también atribuyó la incertidumbre que prevalece en el entorno económico internacional a los cambios que impulsa Estados Unidos en su política comercial.

Según explicó, la mayor economía del mundo se encuentra replanteando sus relaciones comerciales con diversos países, lo que ha generado un escenario de incertidumbre para los mercados y para los socios comerciales de la Unión Americana.

Posible salida de EU, la mayor incertidumbre

En más sobre el tema, el secretario de Economía, afirmó que el mayor riesgo para el futuro del T-MEC era la posibilidad de que Estados Unidos abandonara el acuerdo comercial, escenario que, dijo, finalmente no se concretó.

El funcionario destacó que el objetivo compartido entre los tres países es fortalecer la producción en Norteamérica, estrategia en la que México tendrá un papel relevante gracias a su integración con las cadenas de suministro de la región.

Respecto a la incertidumbre económica generada por las constantes revisiones al tratado, Ebrard consideró que el panorama es más favorable de lo que anticipaban los mercados internacionales, ya que existía la expectativa de que Estados Unidos optara por no mantener el acuerdo vigente.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, pese al entorno de incertidumbre global, el precio del dólar se mantiene estable, lo que refleja confianza en la economía mexicana.