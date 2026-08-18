Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados: García Harfuch

Cuando se trabaja con coordinación internacional, ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados, afirmó este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, al participar en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

El encuentro, organizado por la Agencia Antidrogas (DEA), del Gobierno de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, se realiza en la ciudad de Buenos Aires.

Ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando actuamos coordinados, con determinación y con absoluto respeto a la soberanía de cada nación”, indicó García Harfuch, en un mensaje en su cuenta de X, sobre su intervención en la conferencia.

En su mensaje, el representante del Gobierno de México indicó que se compartieron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que se han fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.

Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada. México seguirá cooperando con sus socios internacionales bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía”, indicó García Harfuch.

El responsable de las políticas de Seguridad Pública del Gobierno de México destacó, en materia de colaboración, la entrega de 92 personas vinculadas al crimen organizado, al gobierno de Estados Unidos.

Esta cooperación y el fortalecimiento de nuestras capacidades han permitido localizar y detener en México a objetivos prioritarios buscados por autoridades de distintos países; trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos de alto impacto; desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas; y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales”, detalló.

En su texto, García Harfuch agradeció al administrador de la DEA, Terrance Cole, por la colaboración, el intercambio oportuno de información y la invitación que le realizó para participar en la conferencia.