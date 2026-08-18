Ariadna Montiel respalda a Lula y vincula huachicol fiscal con gobiernos anteriores

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, expresó su respaldo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que el proyecto progresista que encabeza enfrenta, al igual que el gobierno mexicano, ataques de sectores vinculados con el gobierno y agencias de Estados Unidos.

Durante su intervención, Montiel señaló que Morena es solidario con los movimientos progresistas de América Latina, aunque aclaró que esa solidaridad no implica intervenir en los procesos políticos de otros países.

Son hermanos de lucha, pueblos hermanos con los que hemos coincidido en las ideas, en el bienestar de los pueblos del mundo y en la paz”, sostuvo.

La dirigente morenista deseó éxito a Lula en su proceso político y afirmó que existe una intervención en favor del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Desde el proyecto progresista que encabeza Lula da Silva, sé que le va muy bien, que están fuertes y organizados, así que le deseamos todo el éxito del mundo”, afirmó.

Montiel también aseguró que México continuará cercano a su pueblo y sostuvo que, frente a los ataques externos, “en México el pueblo manda”. Montiel acusa al PRIAN por el origen del huachicol fiscal

En otro tema, Ariadna Montiel planteó hacer una “reflexión histórica” sobre el origen del huachicol fiscal y afirmó que este delito “no nació de la nada”.

La dirigente de Morena sostuvo que el fenómeno se relaciona con las reformas energéticas impulsadas durante los gobiernos del PAN y del PRI.

Montiel ubicó uno de los antecedentes en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se impulsaron cambios al sector energético que, según su interpretación, buscaban avanzar hacia la privatización de la industria petrolera.

Recordó que Andrés Manuel López Obrador encabezó entonces el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y que integrantes del movimiento, entre ellos Claudia Sheinbaum, participaron en movilizaciones para frenar la reforma.

Nosotros siempre hemos estado en el lugar correcto de la historia”, afirmó Montiel al recordar aquellas protestas.

La dirigente señaló que la movilización ocurrió en un contexto de descontento social por el conflicto electoral de 2006, que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia de la República. Reforma de 2013 abrió la puerta a privados, acusa

Montiel señaló que en 2013 el PRI y el PAN respaldaron, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, una nueva reforma energética que modificó la Constitución y permitió una mayor participación privada en el sector.

Afirmó que aquella reforma representó una vulneración de la soberanía nacional y energética al permitir, según dijo, “hacer negocios privados al amparo del poder público”.

La morenista recordó que López Obrador encabezó movilizaciones para exigir una consulta popular sobre la reforma, pero esta no se realizó.

De acuerdo con Montiel, la reforma energética fue aprobada el 12 de diciembre y posteriormente dio pie a la importación de hidrocarburos por parte de empresas privadas desde el extranjero.

A partir de estos antecedentes, sostuvo que el huachicol fiscal debe analizarse como un fenómeno vinculado con decisiones tomadas durante los gobiernos anteriores y no como un problema surgido recientemente.