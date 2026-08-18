Aseguran tigrillo hallado en domicilio particular de Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un ejemplar de tigrillo (Leopardus wiedii) que se encontraba dentro de un domicilio particular en el municipio de San Pablo Huitzo, en el Distrito de Etla, Oaxaca.

El operativo se realizó el pasado 5 de agosto, luego de una denuncia ciudadana sobre la posesión de un ejemplar de vida silvestre. Personal de la Profepa acudió al inmueble con apoyo de elementos de la Guardia Nacional para llevar a cabo la inspección.

En el lugar fue localizada una hembra de aproximadamente nueve meses, en aparente buen estado físico y de salud. El animal se encontraba libre dentro de la vivienda y mostraba un evidente grado de habituación al contacto humano, pues permitía el acercamiento y manejo, comportamiento que no es propio de un ejemplar silvestre.

Durante la inspección, el propietario o responsable del inmueble no presentó documentación que acreditara la legal procedencia del felino. Asimismo, el tigrillo carecía de algún sistema de marcaje que permitiera identificar su origen.

Por estas irregularidades, la Profepa inició un procedimiento administrativo y realizó el aseguramiento precautorio del ejemplar, que posteriormente fue trasladado a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en Pachuca, Hidalgo.

En este sitio, el tigrillo contará con las condiciones necesarias para su manejo, resguardo y rehabilitación. La autoridad determinará posteriormente si el ejemplar es apto para ser liberado nuevamente en su hábitat natural.

Tigrillo, especie en peligro de extinción

El Leopardus wiedii se encuentra catalogado en peligro de extinción conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y también está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Profepa reiteró que continuará atendiendo las denuncias ciudadanas relacionadas con la posesión y manejo de ejemplares de vida silvestre, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y proteger a las especies.