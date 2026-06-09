México buscará mantener ventaja arancelaria en T-MEC: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México buscará mantener, durante la segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC, prevista para el 16 y 17 de junio en Washington; la posición arancelaria que el país tiene respecto de sus competidores en el mercado estadunidense.

“Estamos en la mejor posición relativa. Esto lo he tratado de comentar en varios foros. Esa es la explicación de por qué las exportaciones suben. Si no estuviéramos ahí, no subirían las exportaciones”, dijo en tras participar en el foro México VC Day 2026, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

El funcionario explicó que México paga actualmente un arancel de alrededor de 3.6 % para ingresar al mercado de Estados Unidos, mientras que sus competidores más dinámicos enfrentan tasas considerablemente más altas.

“Los datos de exportación nos muestran que está creciendo cada vez más el volumen, el valor de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, en un escenario que está cambiando muy rápido, en donde hay mucho proteccionismo y aranceles. Y están creciendo porque México tiene la mejor posición relativa, es el que está pagando un arancel mejor respecto a sus principales competidores”.

De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en abril, México exportó hacia el país vecino 50 mil 792 millones de dólares, un 20% mas que en abril de 2025 cuando acumuló 41 mil 845 millones de dólares.

Oportunidades

Ante fondos de inversión y emprendedores tecnológicos, Ebrard resaltó que a futuro se podrían abrir muchas inversiones para México debido al reordenamiento de las cadenas de suministro. Entre los sectores que podrían desarrollarse en la República Mexicana están el de semiconductores, farmacéutica y electrónica, de los cuales Estados Unidos tiene una dependencia de hasta 70%.

El titular de la Secretaría de Economía también reveló que en el caso de los semiconductores, existe en México una empresa de capital 100% nacional, con sede de operaciones en San Francisco y clientes ya confirmados, que lleva año y medio buscando 20 millones de dólares en financiamiento privado sin haberlo conseguido.