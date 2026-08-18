Detienen en Tijuana a hombre que disparaba flechas contra vecinos y agredió a policías | VIDEO

Un hombre identificado como Alexander “N”, de 36 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California, luego de que presuntamente amenazara a vecinos y disparara flechas con un arco de cacería desde un domicilio del fraccionamiento Terrazas de Mendoza.

Los hechos ocurrieron el miércoles 12 de agosto, cuando la madre del hombre solicitó apoyo a las autoridades y reportó que su hijo manipulaba un arco de cacería y lanzaba flechas hacia la vía pública.

De acuerdo con el reporte policial, el sujeto llevaba varios meses ocasionando problemas en la zona y había sido señalado por vecinos de disparar contra vehículos y viviendas sin razones aparentes.

Al llegar al domicilio, los agentes se aproximaron con autorización de la reportante e intentaron establecer comunicación con Alexander “N”; sin embargo, el hombre reaccionó de manera agresiva.

Durante la intervención, el sujeto lanzó una flecha contra los policías, la cual por fortuna terminó impactando un vehículo que se encontraba estacionado sin dañar a los elementos del orden.

Ante la agresión, los agentes solicitaron el apoyo de elementos de la Unidad de Operaciones Caninas K9 y de la Unidad Táctica Especial, quienes participaron en el operativo para controlar la situación y asegurar al hombre.

¿Qué alteró al hombre?

Previo a su detención, en redes sociales comenzó a circular un video en el que presuntamente aparece Alexander “N” portando el arco de cacería y una flecha mientras discute con vecinos.

En la grabación, el hombre acusa a los habitantes de la zona de haber robado su automóvil y asegura que utiliza un arma que, según él, es legal.

Hola otra vez. Se robaron mi carro. Grábame, estoy usando algo que es legal”, se escucha decir al hombre mientras sostiene el arco.

Posteriormente, cruza la calle y, desde una banqueta, continúa hablando con las personas que lo graban. En un momento levanta el arco, apunta y dispara una flecha, cuyo impacto se alcanza a escuchar en la grabación.

Le atiné perfectamente”, afirma después de realizar el disparo, para posteriormente ingresar a un domicilio.

Las autoridades finalmente intervinieron tras el reporte de su propia madre y Alexander “N” quedó bajo custodia de los elementos municipales. El caso quedó a disposición del área correspondiente para determinar su situación jurídica por los hechos registrados.