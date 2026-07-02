Gobierno de México descarta tratado de libre comercio con China

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó la posibilidad de que México busque un tratado de libre comercio con China, tras la negativa de Estados Unidos por continuar el T-MEC hasta el 2046.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Economía destacó que México tiene una buena relación comercial con China, al ser un proveedor de bienes para el país, pero no se prevé un acuerdo mayor.

Bueno, nosotros tenemos comercio con China, es un proveedor de muchos bienes para México y también nosotros exportamos a China, pero México no está previendo en este momento nuevos acuerdos, si te refieres al libre comercio”, respondió.

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Marcelo Ebrard destacó que el actual objetivo es defender la posición de México con Estados Unidos, siendo su mayor socio comercial, por lo que no está previsto buscar relaciones con otros países para un tratado de libre comercio.

Lo que estamos haciendo es, pues como dijimos al principio, defender la posición de México en su principal mercado, que son los Estados Unidos, y no tenemos previsto, no solo con China, con otros países en este momento emprender trabajos para tener tratados de libre comercio”, puntualizó.

El secretario señaló que España destaca entre los países de la Unión Europea como uno de los que más está invirtiendo en México. Señaló que hay interés de inversión por parte de Canadá, Corea del Sur, Japón, entre otros países.