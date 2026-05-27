Marcaje personal a congoleses por el ébola en el Mundial; revisión diaria a viajeros

Los turistas de la República Democrática del Congo que lleguen a México durante el Mundial de Futbol 2026 tendrán una vigilancia diaria para evitar un brote de ébola en el país, afirmó el secretario de salud, David Kershenobich.

En la rueda de prensa matutina, Kershenobich explicó que las personas que viajen a México deberán considerar aislarse durante 21 días o no tener contacto con alguna persona infectada con ébola.

La selección de la República Democrática del Congo jugará el 23 de junio en el estadio de la ciudad de Guadalajara contra el seleccionado de Colombia.

En caso de que en alguna persona exista sospecha vamos a tener una vigilancia epidemiológica activa. Es decir, se registra esa persona, llega al país, tomamos todos sus datos del itinerario, documentales, su lugar de estancia, etcétera y los vamos a estar contactando cada 24 horas para saber que no presenten ninguna sintomatología sugestiva de poder tener el ébola”, puntualizó el secretario de salud.

Los síntomas del ébola podrían ser parecidos a los de otra infección Imagen generada con IA

Selección de El Congo, concentrada en Bélgica para evitar contagios

Cabe señalar que la selección de El Congo se encuentra concentrada en Bélgica para mantenerse aislada del brote de ébola que se desarrolla en ese país, por lo que su viaje a México no conlleva algún riesgo.

Respecto a los ciudadanos mexicanos que viven en el Congo o en los países afectados por el brote, el secretario dijo que se está en contacto con ellos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para orientarlos sobre qué medidas tomar en caso de querer viajar de regreso a nuestro país.

Para las personas que tengan pasaporte mexicano, van a poder venir libremente al país. Estando ahí (En El Congo) se tienen que cuidar de no estar en contacto con personas que tengan ébola, pero no tienen ninguna restricción particular para poder ingresar al país.

“Las personas que residen ahí y que no son mexicanas y que están en situación de contacto les estamos avisando que tengan 21 días de estancia ahí antes de viajar al país, en aislamiento”, detalló el funcionario.

Kershenobich puntualizó que el brote está limitado por el momento a El Congo y Uganda, pero la Organización Mundial de la Salud ya ha externado que la situación está más propensa a empeorar que a mejorar.

Foto: Reuters

La semana pasada, Estados Unidos anunció que la selección de la República Democrática del Congo deberá permanecer aislada durante 21 días antes de ingresar al país, donde el 17 de junio debuta ante Portugal en Houston.

El segundo partido del once africano será ante Colombia en Guadalajara, en el oeste de México, país que estima recibir a más de cinco millones de turistas durante el Mundial de Norteamérica.

El último partido de los congoleños, que tendrán su campamento en Houston, será el 27 de junio en Atlanta ante Uzbekistán.

Acciones que se llevarán a cabo en México contra el ébola

*** Quienes viajen a México desde el país africano deberán considerar aislarse por 21 días.

*** En caso de reportar un caso sospechoso, se anuncia vigilancia epidemiológica activa.

*** En caso de reportar un caso sospechoso, se anuncia vigilancia epidemiológica activa.

*** En caso de reportar un caso sospechoso, se anuncia vigilancia epidemiológica activa.

*mcam