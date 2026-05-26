Alejandro González Iñárritu ingresa a El Colegio Nacional y abre un espacio histórico para el cine mexicano

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu se convirtió este martes en el primer director de cine en ingresar a El Colegio Nacional, una de las instituciones académicas y culturales más relevantes del país, en una ceremonia que marcó un momento inédito para las artes audiovisuales dentro de la vida intelectual mexicana.

La ceremonia se realizó en la sede histórica de la institución, ubicada en Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y estuvo encabezada por el arquitecto Felipe Leal, presidente en turno del organismo, quien entregó al realizador el diploma que formaliza su incorporación. La respuesta al discurso inaugural estuvo a cargo del escritor Juan Villoro.

Iñárritu ofreció la lección inaugural titulada “La alucinación consensuada”, en la que reflexionó sobre el cine como lenguaje, memoria colectiva y herramienta para explorar la condición humana. Frente a integrantes de la comunidad cultural, académica y artística, el director sostuvo que el cine tiene la capacidad de construir experiencias compartidas y provocar una conversación profunda sobre la realidad contemporánea.

“El estado natural del cine es no existir jamás”, afirmó el realizador al inicio de su intervención, una frase que funcionó como eje de un discurso centrado en la fragilidad del acto creativo y en la necesidad de defender la imaginación en tiempos de transformación tecnológica y saturación digital.

La incorporación del director de Amores perros, Babel, Birdman y El renacido representa un cambio simbólico dentro de El Colegio Nacional, institución fundada en 1943 y tradicionalmente integrada por figuras destacadas de la ciencia, las humanidades y las artes. Con su llegada, el cine entra formalmente al claustro de la llamada “Máxima Cátedra de México”.

La elección de Iñárritu como nuevo integrante había sido aprobada desde julio de 2025, cuando la institución anunció su nombramiento en reconocimiento a su trayectoria internacional y a sus aportaciones al lenguaje audiovisual contemporáneo.

En aquel anuncio, El Colegio Nacional subrayó que la obra del cineasta “abre nuevas vías para comprender el papel del arte en la transformación social”, mientras que la escritora Cristina Rivera Garza consideró que la voz de Iñárritu resulta especialmente relevante en el contexto actual por su capacidad de conectar arte, política y reflexión pública.

Durante su mensaje de este martes, el realizador también habló sobre la responsabilidad de respaldar a las nuevas generaciones de cineastas mexicanos y preservar los espacios de creación artística frente a los cambios acelerados en la industria audiovisual. El director hizo referencia al impacto de las nuevas tecnologías y a la manera en que las plataformas digitales han transformado las formas de producción, distribución y consumo cinematográfico.

Eduardo Jimenez

La llegada de Iñárritu a El Colegio Nacional ocurre además en un momento de fuerte presencia internacional del cine mexicano, que desde hace más de dos décadas ha consolidado figuras reconocidas globalmente en festivales y premiaciones. Sin embargo, su incorporación tiene un peso particular porque institucionaliza al cine como disciplina de pensamiento dentro de uno de los organismos culturales más influyentes del país.

Nacido en la Ciudad de México en 1963, Alejandro González Iñárritu es considerado uno de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo. Su ópera prima, Amores perros (2000), transformó el panorama del cine mexicano al abrir una nueva etapa de reconocimiento internacional para las producciones nacionales.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido cinco premios Oscar, incluidos los galardones como Mejor Director por Birdman y The Revenant. También ha recibido reconocimientos en el Festival de Cannes, los premios BAFTA y los Globos de Oro, además de un Oscar especial por la instalación de realidad virtual Carne y Arena.

El Colegio Nacional destacó además que Iñárritu fue el primer latinoamericano en presidir el jurado del Festival de Cannes en 2019 y que su trabajo ha contribuido a ampliar las posibilidades narrativas del cine contemporáneo, tanto en ficción como en experiencias inmersivas.

La ceremonia reunió a integrantes del ámbito cultural y académico, así como familiares y colaboradores cercanos del realizador. El acto tuvo un tono solemne, pero también simbólico para una comunidad cinematográfica que durante años buscó mayor reconocimiento institucional dentro de los espacios tradicionales del pensamiento mexicano.

Más allá del reconocimiento personal al director, la incorporación de Iñárritu envía una señal sobre la evolución de las instituciones culturales del país y sobre el lugar que ocupa hoy el cine dentro de la conversación intelectual. La decisión de abrir un asiento permanente al séptimo arte reconoce que las imágenes audiovisuales se han convertido en una de las formas centrales para entender la sociedad contemporánea.

La presencia de un cineasta en El Colegio Nacional también abre la posibilidad de nuevas discusiones públicas sobre arte, narrativa, memoria, migración, violencia, identidad y tecnología, temas que han atravesado buena parte de la filmografía de Iñárritu desde sus primeras películas hasta sus proyectos más recientes.