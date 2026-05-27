Urgen a proteger población restaurada del bisonte americano en México

Con el reciente nacimiento de siete crías en la reserva “El Santuario”, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, la manada de bisonte americano (Bison bison), reintroducida apenas en diciembre de 2025, creció a 54 individuos, que regresaron a su territorio ancestral para completar el ciclo de restauración ecológica, al mejorar la estructura del suelo, favorecer la vegetación nativa y estimular la infiltración pluvial.

El llamado “arquitecto del ecosistema”, que desapareció de los pastizales y planicies de Coahuila hace aproximadamente 120 años por la caza indiscriminada y la expansión de la frontera agrícola, volvió para revolcarse en la tierra y crear cuencas naturales de captación de agua de lluvia; acarrear miles de semillas en su abundante pelaje, que va diseminando por donde camina, y dejar mechones de su esponjosa lana atorados en arbustos y ramas espinosas, que sirven para que las aves construyan sus nidos.

En la reserva El Santuario, el bisonte americano, el mamífero terrestre más grande de Norteamérica, cuenta con tres mil 750 hectáreas para correr libremente y cumplir con su rol, con el pronóstico de que el próximo año se registrarán alrededor de 20 nacimientos.

Hay hasta 3 mil ejemplares de bisonte americano en México

Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación Pro Cuatrociénegas, estimó que actualmente hay en entre dos mil y tres mil ejemplares de bisonte americano en México, tomando en cuenta ranchos privados y los cuatro proyectos de conservación que existen en Janos, Chihuahua; Cuenca Los Ojos, en Sonora; Maderas del Carmen, al norte de Coahuila y la reserva El Santuario, en Cuatro Ciénegas.

Foto: Fundación Cuatrociénegas.

Reveló que gracias a la importante recuperación de su población, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), analiza la posibilidad de cambiar de categoría a la especie Bison bison, y subirla de “En Peligro de Extinción” a “Amenazada”.

Es probable que esto pase (el cambio de categoría) en los próximos meses, porque ya no está en peligro de extinción, al contrario, hay ahora muchos en las áreas donde hay bisonte”, indicó.

El director de la Fundación Pro Cuatrociénegas, adelantó que junto con los ranchos privados y las otras reservas de conservación colaboran en la creación de la Asociación Mexicana del Bisonte, para que de la mano con la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se puedan generar esquemas de aprovechamiento sostenible de la especie, regulaciones, asesoría y educación ambiental.

La población está aumentando muy rápido y es importante empezar a planear cómo se va a manejar al bisonte, para que no sobrepase la capacidad de carga de los terrenos; por eso es necesario explorar algunas posibilidades.

Nosotros estamos trabajando con las culturas indígenas acá del norte del país, con la Nación Ndé, que son los apaches, para ver cómo pueden recuperar sus tradiciones, porque para ellos el bisonte ha sido siempre una fuente importantísima de alimentación, de cobijo, de herramientas y de sus expresiones artísticas”.

Ruiz Smith, recordó que históricamente el depredador natural del bisonte americano era el lobo mexicano, especie que desapareció del medio silvestre en 1976, y que ahora también vive un proceso de reintroducción a su hábitat, con una población todavía muy limitada.

No hay actualmente ningún otro depredador importante en el país, entonces, ¿Qué pasa si tienes una especie sin su depredador natural?, pues empieza a haber un desbalance ecológico, y por eso es bien importante que en este caso, nosotros como especie humana, como administradores de estos proyectos, asumamos ese papel, con beneficios sociales, económicos, alimenticios, nutricionales para las comunidades”, detalló.

El director de la Fundación Pro Cuatrociénegas insistió que aprovechar de manera sostenible al Bisonte Americano, no es ir en contra de su conservación, al contrario, es una forma de promover que haya más manadas, más regeneración ecológica y más propietarios de ranchos interesados en protegerlo.

Foto: Fundación Cuatrociénegas.

Señaló que es muy importante que la población, los grupos conservacionistas y de bienestar animal, sean conscientes de que se debe dar este paso de forma respetuosa, consciente e integral “aprovechándolo al máximo y siempre con un impacto positivo en la comunidad y en la economía local, así como para impulsar el rescate biocultural de las tradiciones antiguas de este territorio”.

Reconoció que los permisos cinegéticos por parte de las autoridades tendrían que otorgarse con reglas claras, transparencia y con suficiente información, para que quede claro que no se trata de acabar con la especie.

Esto es parte de lo que queremos hacer con la Asociación Mexicana del Bisonte, darle a la actividad estructura, transparencia y legalidad, con la vinculación entre propietarios, proyectos, gobierno y las instancias responsables de autorizar estos aprovechamientos”, indicó.

Descartan enviar a ejemplares de bisonte americano a zoológicos

Ruiz Smith descartó que enviar los bisontes a zoológicos sea una opción frente al aprovechamiento cinegético, porque estos sitios ya también registran una sobrepoblación, como es el caso del Zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México o el Museo del Desierto, en Coahuila, que a mediados de 2025 envió tres ejemplares a la reserva El Santuario.

Esa no es la solución realmente, porque sólo es estar moviendo bisontes de un lugar a otro; no es la solución a largo plazo, porque vuelve a pasar lo mismo, el nuevo lugar se empieza a saturar”, comentó.

Antes de que concluya 2026, la reserva El Santuario realizará los trámites necesarios para traer de regreso al borrego cimarrón (Ovis canadensis), y eventualmente recuperar sus poblaciones a nivel regional.

Subrayó que este año recibieron fondos para realizar un primer esfuerzo de reproducción y liberación, para que poco a poco, en armonía con las comunidades vecinas, se pueda proteger y que el borrego cimarrón vaya expandiéndose fuera de la reserva.

Todavía falta tramitar todos los permisos, pero el plan es que en los próximos meses empecemos todo el proceso”, adelantó.

Agregó que es también una especie muy importante del desierto y de las montañas, en las partes más escarpadas con pendientes, que se extinguió por la cacería ilegal.

*mcam